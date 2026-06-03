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Ko poslije Umičevića: Izborna skupština Rukometnog saveza Republike Srpske 7. juna

Ko poslije Umičevića: Izborna skupština Rukometnog saveza Republike Srpske 7. juna

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Marinko Umičević odlazi, ko će biti novi predsjednik?

Ko poslije Umičevića: Izborna skupština Rukometnog saveza Republike Srpske 7. juna Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Izborna skupština Rukometnog saveza Republike Srpske biće održana 7. juna u Tesliću u restoranu "Lane" od 12 časova.

Minulih osam godina, više nego uspješno, dužnost predsjednika obavljao je Marinko Umičević, koji je preporodio savez za ovaj period i podigao ga na najviši mogući nivo. Osim činjenice da je izuzetno mnogo vodio računa o klubovima (oslobađao plaćanja kotizacije, novčano pomagao i slično), treba napomenuti kako je izdvojio i značajna sopstvena novčana sredstva za potrebe saveza. Za sve ovo vrijeme savez je poslovao pozitivno, redovno ispunjavao obaveze prema državi i zaposlenima.

"Bio sam dva mandata i smatram da je vrijeme za nove ljude da preuzmu brigu o Rukometnom savezu Republike Srpske. Ono u što sam potpuno siguran, a to je, da će imati dobru podlogu za budući period, što nije bio slučaj kada sam 2018. godine prvi put imenovan za predsjednika. Očigledno je da će Vlada Republike Srpske promijeniti odnos prema sportu. Iskreno se nadam da će tako biti, a ne da se dešava da pojedinac iz svog džepa izdvaja novac kao što sam to lično činio", riječi su Marinka Umičevića.

Istog dana u Tesliću biće održana završnica u mini rukometu koja će okupiti 33 ekipe sa 330 dječaka i djevojčica. Rukometni savez Republike Srpske i njen predsjednik Marinko Umičević za sve njih su obezbijedili zlatne medalje, uz napomenu da će svaka ekipa dobiti po dvije lopte.

Nema sumnje da će ovo biti istinski praznik rukometa u Tesliću.

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Tagovi

Rukometni savez RS Rukomet Marinko Umičević

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