Sastanak u Rukometnom savezu Republike Srpske: Vlada RS obećala značajnija sredstva za sportske saveze

"Ovo je značajan pomak kada se zna da nismo ništa dobili posljednje četiri godine i zato sam srećan i zadovoljan i nadam se da će se to sprovesti", poručio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza RS.

Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Ministarstvo podorice, omladine i sporta Republike Srpske pružiće podršku Rukometnom savezu Republike Srpske kao i drugim sportskim savezima. Ovo je izjavila pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin poslije sastanka koji je imala u prostorijama Rukometnog saveza Srpske sa predsjednikom Marinkom Umičevićem kao i sa Biljanom Nedić, predstavnikom Saveza košarke u kolicima Republike Srpske.

"Mi smo prije nekoliko dana održali sastanak sa svim sportskim savezima koji djeluju u Republici Srpskoj. Jedan od zaključaka bio je da obiđemo sve saveze. Ono što želim napomenuti je da ćemo vidjeti poslije obilaska terena doći do uvida u kakvim uslovima rade i koliko im treba novca na godišnjem nivou. Nakon toga sastavićemo izvještaj kojeg ćemo uputiti premijeru Savi Miniću i ministru finansija Zori Vidović. Želja je da za narednu godinu izdvojimo značajnija sredstva našim savezima kako bi mogli da ispune sve zahtjeve koje imaju sa finansiranjem", naglasila je Danijela Ćapin.

Marinko Umičević upoznao je pomoćnika ministra za sport kao i njene saradnike o svim aktivnostima Rukometnog saveza Republike Srpske. On nije krio zadovoljstvo o održanom sastanku sa predstavnicima resornog Ministarstva.

"Za ovih osam godina koliko sam na čelu Rukometnog saveza moram reći da se danas najprijatnije osjećam. Hvala Ministarstvu na brzoj reakciji, kao i pomoćniku ministra za sport Danijeli Ćapin koja je zajedno sa saradnicima došla da nas obiđe. Razgovarali smo kako da izdignemo rad saveza, da Ministarstvo porodice, omladine i sporta treba samo da sprovede odluke o finansiranju saveza, odnosno kako je zakonom propisano. Pohvalio bih agilnu Danijelu Ćapin koja je istakla da će za potrebe saveza biti izdvojeno 200.000 maraka, a za invalidni sport 50.000 maraka. Ovo je značajan pomak kada se zna da nismo ništa dobili posljednje četiri godine i zato sam srećan i zadovoljan i nadam se da će se to sprovesti. Sportski radnici su na infuziji, neki ne igraju Кup Srpske, mi igramo sve iako sa teškom mukom. Moramo zajedno djelovati prema Vladi Republike Srpske i premijeru koji moraju prepoznati da je sport investicija i najbolja promocija. Nama je cilj da zadržimo Ligu Republike Srpske, a to ne možemo ukoliko dođe do gašenja saveza", riječi su Marinka Umičevića.

Biljana Nedić, predstavnik Saveza košarke u kolicima Republike Srpske bila je zadovoljna poslije sastanka.

"Bio je ovo kosntruktivan sastanak na kojem smo donijeli određene zaključke koji će unaprijediti naš rad. Falila nam je podrška resornog Ministarstva, kako u novčanom, ali više u onom ljudskom pristupu koji će pružiti podršku na našim terenima i da vide šta mi to radimo i koliko ovaj sport doprinos ljudima sa invalditetom", rekla je Biljana Nedić.

Кonkurs za sredstva sportskim savezima kao i za invalidni sport biće raspisan početkom maja tekuće godine.