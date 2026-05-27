Rasim Ljajić spreman da napusti Partizan pod jednim uslovom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Predsednik Partizana Rasim Ljajić bio je iskren o svom mandatu u Humskoj.

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić progovorio je o svojoj budućnosti u Humskoj. Kako je rekao, više mu nije prijatno u trenutnoj ulozi i volio bi da u klub uđe neko ko nema veze sa sadašnjom upravom. Tenizije traju već mesecima, sa jedne strane su Ljajić, Forcan i Lazović, dok je sam protiv svih Peđa Mijatović.

Tokom gostovanja na televiziju Una u emisiji "Podne", prvi čovjek crno-bijelih je govorio o lošim odnosima u vrhu kluba, planovima za normalizaciju i predstojećem UEFA monitoringu. Jedno od pitanja ticalo se njegovog statusa, a već neko vrijeme Ljajiću nije prijatno u svojoj koži...

"Najviše bih volio kada bi se sad pojavio neko potpuno van ove uprave i na leđa bih ga unio, mislim da bi to bilo najbolje za Partizan, da neko potpuno novi dođe, pristao bih sve da budem, da mu pomažem sve na svijetu. Ne da nije lako, nego nije prijatno, postaje mentalno malo naporno", rekao je Ljajić.

Uprkos finansijskim poteškoćama, lošim rezultatima u sezoni koja je izgledala obećavajuće, Ljajić je ipak poslao optimističnu poruku.

"Da ne budemo tema sa kojom svi ispiraju usta, da se raduju neki protivnici, Partizan će biti Partizan - sa nama ili bez nas. Partizan će biti ono što je oduvokek bio, jedan od dva najveća kluba u Srbiji i uvijek će se boriti za trofeje. Bez obzira što to sada izgleda nerralno, to mora da se da se dogodi i dogodiće se", poentirao je Ljajić.

