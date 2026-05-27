Rukometni savez Republike Srpske dobija novog predsjednika: Marinko Umičević odlazi sa funkcije nakon 8 godina!

Dragan Šutvić
Rukomet u Srpskoj dobija novog prvog čovjeka nakon odluke Marinka Umičevića da ne prihvati kandidaturu za novi mandat.

Marinko Umičević Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Marinko Umičević neće se kandidatovati za novi, treći mandat na mjestu predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.

Umičević je prvo čovjek rukometa u Republici Srpskoj postao 2018. godine, naslijedivši tada Zdravka Miličevića. U saopštenju za javnost, Umičević je podvukao da je dobio jednoglasnu podršku svih regionalnih saveza da nastavi sa započetim poslom, ali da iz zdravstvenih razloga mora da odbije kandidaturu. U saoopštenju se takođe ističe da će se Skupština Rukometnog saveza RS održati 7. juna u Tesliću.

"Dana 26.05.2026. godine u kancelariji Rukometnog saveza Republike Srpske održan je pripremni sastanak povodom predstojeće Izborne skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske uz prisustvo predstavnika Regionalnih rukometnih saveza i predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali predsjednici četiri Regionalna saveza i to: Darko Savić ispred Rukometnog saveza regije Banja Luka, Aleksandar Drljača ispred Regionalnog rukometnog saveza Prijedor, Vojislav Rađa ispred Regionalnog rukometnog saveza Doboj i Bogdan Rankić ispred Regionalnog rukometnog saveza Bijeljina. Predsjednik Hercegovačko-romanijskog regionalnog saveza nije prisustvovao sastanku.

Analizom spiska sportskih organizacija registrovanih u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske utvrđeno je da Hercegovačko romanijski regionalni savez nije izvršio preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu (Službeni glasnik Republike Srpske br. 79/20) te da samim tim ne može ostvariti pravo učešća u radu Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske iako su dostavili spisak kandidata za sve pozicije koje će biti birane na predstojećoj Skupštini. Potrebno je naglasiti da je došlo i do promjene predsjednika Hercegovačko - romanijskog regionalnog saveza o čemu Savez nije blagovremeno službeno obavješten.

Ovim putem zahvaljujem se na jednoglasnoj podršci za još jedan mandat svih regionalnih saveza ali iz zdravstvenih razloga nisam u mogućnosti da prihvatim kandidaturu. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi te smo dogovorili da održimo još jedan prije samog održavanja Skupštine koju smo u dogovoru pomjerili za 07.06.2026. godine u Tesliću", navedeno je u saopštenju.

Umičević je, inače, šesti predsjednik Rukometnog saveza RS. Prije njega i već pomenutog Zdravka Miličevića, na toj funkciji bili su Dušan Popović, Miodrag Rađa, Tihomir Gligorić i Petar Milanović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

