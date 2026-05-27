Rukometni savez Republike Srpske dobija novog predsjednika: Marinko Umičević odlazi sa funkcije nakon 8 godina!

Rukomet u Srpskoj dobija novog prvog čovjeka nakon odluke Marinka Umičevića da ne prihvati kandidaturu za novi mandat.
Marinko Umičević neće se kandidatovati za novi, treći mandat na mjestu predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.
Umičević je prvo čovjek rukometa u Republici Srpskoj postao 2018. godine, naslijedivši tada Zdravka Miličevića. U saopštenju za javnost, Umičević je podvukao da je dobio jednoglasnu podršku svih regionalnih saveza da nastavi sa započetim poslom, ali da iz zdravstvenih razloga mora da odbije kandidaturu. U saoopštenju se takođe ističe da će se Skupština Rukometnog saveza RS održati 7. juna u Tesliću.
"Dana 26.05.2026. godine u kancelariji Rukometnog saveza Republike Srpske održan je pripremni sastanak povodom predstojeće Izborne skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske uz prisustvo predstavnika Regionalnih rukometnih saveza i predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali predsjednici četiri Regionalna saveza i to: Darko Savić ispred Rukometnog saveza regije Banja Luka, Aleksandar Drljača ispred Regionalnog rukometnog saveza Prijedor, Vojislav Rađa ispred Regionalnog rukometnog saveza Doboj i Bogdan Rankić ispred Regionalnog rukometnog saveza Bijeljina. Predsjednik Hercegovačko-romanijskog regionalnog saveza nije prisustvovao sastanku.
Analizom spiska sportskih organizacija registrovanih u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske utvrđeno je da Hercegovačko romanijski regionalni savez nije izvršio preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu (Službeni glasnik Republike Srpske br. 79/20) te da samim tim ne može ostvariti pravo učešća u radu Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske iako su dostavili spisak kandidata za sve pozicije koje će biti birane na predstojećoj Skupštini. Potrebno je naglasiti da je došlo i do promjene predsjednika Hercegovačko - romanijskog regionalnog saveza o čemu Savez nije blagovremeno službeno obavješten.
Ovim putem zahvaljujem se na jednoglasnoj podršci za još jedan mandat svih regionalnih saveza ali iz zdravstvenih razloga nisam u mogućnosti da prihvatim kandidaturu. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi te smo dogovorili da održimo još jedan prije samog održavanja Skupštine koju smo u dogovoru pomjerili za 07.06.2026. godine u Tesliću", navedeno je u saopštenju.
Umičević je, inače, šesti predsjednik Rukometnog saveza RS. Prije njega i već pomenutog Zdravka Miličevića, na toj funkciji bili su Dušan Popović, Miodrag Rađa, Tihomir Gligorić i Petar Milanović.
(mondo.ba, D. Šutvić)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!