"Moneke je pokazao da je jutjuber, a ne veliki igrač": Mića Berić opleo po Zvezdinom Nigerijcu

Legenda Partizana Mića Berić bio je neumoljiv prema Čimi Monekeu koji ove sezone nije pokazao karakter u najbitnijim mečevima.

Nekadašnji košarkaš Partizana Miroslav Berić žestoko je kritikovao igrača Crvene zvezde Čimu Monekea. Legenda crno-bijelih kaže da je Nigerijac najavljivao napad na Fajnal-for Evrolige, davao preambiciozne izjave, a onda potpuno nestao kada je trebalo da napravi razliku na terenu.

Takođe, zamjera mu na izjavi da je Crvena zvezda izgubila identitet, dok je do derbija sa Partizanom pričao drugu priču.

"Ako priča tako, ja bih kontrapitanje. Dobro, zar nisi rekao da ćeš da budeš na Fajnal-foru? Poslije neke euforije rekao si mi idemo sigurno, jednoj voditeljki je rekao ja sam sigurno tamo, ne znam za tebe. To je bilo nekoliko puta, upravo od njega. Kako sad odjednom nemaš identitet, a bio si na Fajnal-foru, u tom trenutku je Zvezda tako izgledala", rekao je Berić u emisiji "Pick and roll".

Moneke jeste odigrao nekoliko sjajnih utakmica ove sezone, ali u onim ključnim nije imao značajnu ulogu, niti uspio da opravda povjerenje javnosti i trenera.

"To znači prijatelju samo ja, pa ja. A gdje si ti bio kad je bilo bitno? Čovjek je definitivno potvrdio da je jutjuber. On nije veliki igrač. On je dobar igrač, ima to, ali u kompletu, meni je on veliko razočarenje", kaže nekadašnji as i dodaje:

"Samo ja, pun sebe i sada kada ne preuzimaš odgovornost, nego nemamo identitet. Znaš, više lopti sam trebao ja da imam. Što nisi riješio, gdje si bio protiv Barselone, gdje si bio protiv Partizana? Čovječe bre, previše ja, pa ja. Je li može neko da kaže ljudi, prvo od nas da krenemo. Imao je nekoliko dobrih utakmica. Pričaš kada nešto uradiš. Ti do sada u karijeri nisi ništa uradio. Voli da je u centru pažnje", poručio je Miroslav Berić.

Šta je rekao Moneke?

Krilni centar Zvezde je bio razočaran poslije eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige i otkrio je da problemi u timu i svlačionici traju već duže vrijeme.

"Čini mi se da vam je jasno o čemu pričam. Nismo znali šta radimo ni u napadu ni u odbrani. Uvijek smo igrali isto - izolacija i samo driblanje. Tako ne može da se igra košarka. O tome pričam još od decembra, još prije Partizana, Makabija, Bajerna, ne može tako. U nekim utakmicama smo imali dovoljno talenta da pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč sa Bolonjom koji smo dobili jedan razlike... Bili smo loši. Još tada sam pričao da imamo probleme", rekao je Moneke i dodao:

"Mi nemamo identitet. Nekad možemo da odigramo dobro, nekad izgledamo loše. Ne znam... Moja sezona je završena, pokušaću da budem najbolji saigrač. Pokušaću da držim glavu gore, još jednom se izvinjavam igračima. Razumijem ih, žao mi je. Na kraju, mislim da smo uradili i neke dobre stvari. Imali smo dobre momente. Ne kajem se što sam želio Fajnal for, to je moj cilj. Želim to da ostvarim ovdje", rekao je Moneke, koji je pod ugovorom i za sljedeću sezonu.

