Sijevaju otkazi u Crvenoj zvezdi: Poslije Saše Obradovića, još jedno ime precrtano na Malom Kalemegdanu

Promjene u Crvenoj zvezdi se nastavljaju, a kako stvari stoje Mali Kalemegdan napušta i generalni direktor Nemanja Vasiljević

Crvena zvezda nije završila sezonu, ali čistka u klubu sa Malog Kalemegdana je počela. Poslije odlaska trenera Saše Obradovića, klub napušta i generalni direktor Nemanja Vasiljević, piše Direktno.

Nezadovoljstvo navijača Crvene zvezde poslije "vječitog" derbija u polufinalu ABA lige bilo je očigledno. Sa tribina su stizali povici na račun uprave i trenera. Zasad je klub napustio samo legendarni igrač crveno-bijelog tima, dok se najavljuje još odlazaka. Trenutno je poznato da će doskorašnji direktor sportskog sektora Milan Tomić ponovo sjesti na klupu Crvene zvezde.

S obzirom na to da je Crvena zvezda bila na korak od šestog mjesta Evrolige, a onda ispala u plej-inu istog takmičenja, tim Saše Obradovića očigledno je doživio veliko emotivno pražnjenje mnogo prije kraja sezone u preostala dva takmičenja. Tako je o koncu visio i Fajnal-for Košarkaške lige Srbije, a takmičenje u regionalnoj ligi završeno je porazom od Partizana.

Imena krivaca se traže, pa je kormilo napustio Obradović, a Vasiljević bi mogao da bude sljedeći. Vasiljević je u tandemu sa sportskim direktorom Milanom Dozetom trebalo da projektuje tim za velike rezultate u najvišem rangu evropskog takmičenja. Zbog toga se očekuje da obojica snose odgovornost za preduzete korake.