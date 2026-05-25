"Jao pusti, nemoj samo to": Novak se uhvatio za glavu kad su mu na Rolan Garosu pomenuli Zvezdu

Autor Goran Arbutina
Novaku Đokoviću nije bilo drago kada su ga pitali da li je ispratio najnovija dešavanja u Crvenoj zvezdi.

Novak pitlai za Zvezdu nije htio da komentariše

Novak Đoković je savladao Đovanija Mpeši Perikara na startu takmičenja na Rolan Garosu, a na konferenciji za medije nije proveo puno vremena. Bila je skoro ponoć, htio je da odmori, a na neka pitanja mu se nije odgovaralo. Recimo ona o košarkašima Crvene zvezde.

"Jao, pusti, nemoj samo to... Nema nema nema više, izgubio sam sve živce ove godine za Zvezdu", rekao je Novak koji je veliki navijač crveno-bijelih.

Nije propustio priliku da čestita osvajanje Evrolige Olimpijakosu, na čijim utakmicama je takođe bio redovan ove sezone.

"Za Olimpijakos čestitke našoj braći iz Pireja. Šta šta da kažem? Mislim, stvarno stvarno su najbolji. Najbolji su i s obzirom da su dominantni bili cijele sezone, nema šta, u Atini. Ovaj, mislim da bi još veći spektakl bio da se Panatinaikos isto plasirao, to bi bilo stvarno fenomenalno za gledanje. Ali i ovako, mislim, opet nekako i očekivano, bili su stvarno najveći favoriti i čestitke", naglasio je Novak.

Nakon pobjede nad Đovanijem Mpeši Perikarom Novaka sada čeka još jedan meč sa Francuzima. Sljedeći rival je domaći teniser Valentan Roje, koji je savladao Uga Delijena iz Bolivije u prvom kolu.

