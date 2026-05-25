"Huligani su izudarali igrače, eno plaču u svlačionici": Trener otkrio detalje haosa u Kragujevcu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Meč Radničkog i Javora u Kragujevcu ostaće u sjenci užasnih scena na kraju meča, kada su huligani tukli igrače.

Huligani tukli igrače Radničkog iz Kragujevca Izvor: Youtube/RTV Kragujevac/printscreen

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca obezbijedili su opstanak u Superligi Srbije, ali se čini da njihovi navijači to nisu znali na kraju utakmice posljednjeg kola. Kada se završio meč Radničkog i Javora, na teren stadiona "Čika Dača" utrčali su huligani sa zapaljenim bakljama, a nakon nekoliko sekundi počela je i tuča - navijači domaćeg tima fizički su se obračunavali sa igračima.

Vjerovatno smatrajući da je Radnički iz Kragujevca ispao iz elitnog ranga srpskog fudbala, huligani su krivce tražili među fudbalerima. Tako se desilo da čak desetorica igrača Radničkog budu povrijeđeni, o čemu je na konferenciji govorio trener Slavko Matić. Njegovi fudbaleri plakali su u svlačionici, iako su opstali u ligi!

 "Prvo da se zahvalim navijačima, pravim navijačima sa juga koji su nas bodrili i koji su jurili par huligana. Par huligana su izudarali desetak igrača, dva igrača klinca... Nažalost, to je ono loše što moram da spomenem jer mi se miješaju osjećanja. Eno momci plaču u svlačionici, a ostali su u ligi. Mislim da se to u istoriji nikad nije desilo. Za prave navijače, za pravu podršku, ja sam im zahvalan do neba. Mnogo mi je drago što smo čak i na ovaj način ostali. Ostali smo sa deset igrača. O sudijskoj pravdi i nepravdi neću da komentarišem. Sa deset igrača smo igrali 55-60 minuta. uspjeli smo da okrenemo rezultat. Momci su imali veliko srce, svi zaslužuju pohvale", rekao je trener Radničkog Slavko Matić i dodao da će Radnički šestu godinu u nizu igrati Superligu.

Radnički je opstao u ligi zbog osvojenog boda protiv Javora, a odgovaralo mu je i što TSC nije uspio da savlada IMT. Da je ekipa iz Bačke Topole upisala pobjedu na gostovanju ekipi koja je već obezbijedila opstanak, Kragujevčani bi se preselili u Prvu ligu Srbije, jer je i Mladost iz Lučana - očekivano - savladala Napredak.

