Ovo je društvo u koje želi Crvena zvezda: Već se zna 29 timova u Ligi šampiona

Autor Goran Arbutina
Poznato je čak 29 timova koji će u narednoj sezoni igrati Ligu šampiona, preostalih sedam će kroz kvalifikacije stići do fudbalske elite u Evropi.

Završene su ili su veoma blizu kraja sezone u najboljim evropskim ligama, pa je poznat i konačan plasman timova. Ima onih koji se sele u niži rang iako to nisu očekivali, ima onih koji će igrati u evropskim takmičenjima iako ih mnogi nisu tamo vidjeli, a kompletiran je i spisak od 29 učesnika Lige šampiona u narednoj sezoni! Baš toliko mjesta u takmičenju najboljih evropskih timova obezbjeđuje se kroz takmičenje u ovoj sezoni, dok će preostalih sedam pozicija popuniti kvalifikanti.

Među njima će biti i predstavnik Srbije, pošto Crvena zvezda od drugog kola kreće kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-bijeli će biti povlašćeni u svim rundama kvalifikacija i nalaze se među favoritima za plasman u Ligu šampiona, koja će se i naredne sezone igrati sa 36 ekipa i čak osam rundi ligaške faze - četiri na svom terenu i četiri na gostovanjima.

Najveća neizvjesnost vladala je u Italiji, gdje se u posljednjem kolu odlučivalo o tome ko će izboriti Ligu šampiona. Na kraju je to uspio da uradi Komo, koji će debitovati u društvu najboljih - a bez utakmica protiv ostalih evropskih velikana ostali su slavni timovi poput Juventusa i Milana.

Ko je obezbijedio plasman u Ligu šampiona?

Već sada znamo da će naredne sezone u Ligi šampiona igrati timovi iz najmanje deset zemalja, a da će Engleska i Španija imati po pet predstavnika. Moglo je da se desi da Premijer liga pošalje i šesti tim u Ligu šampiona, ali je rasplet posljednjeg kola uticao da to ne bude slučaj - nisu se poklopila dva rezultata kojima se Bornmut nadao.

  • Engleska: Arsenal, Mančester siti, Mančester junajted, Aston Vila, Liverpul
  • Španija: Barselona, Real Madrid, Viljareal, Atletiko Madrid, Betis
  • Italija: Inter, Napoli, Roma, Komo
  • Nemačka: Bajern, Borusija Dortmund, RB Lajpcig, Štutgart
  • Francuska: Pari Sen Žermen, Lens, Lil
  • Holandija: PSV, Fejnord
  • Portugal: Porto, Sporting
  • Belgija: Klub Briž
  • Češka: Slavija Prag
  • Ukrajina: Šahtjor Donjeck

Treba istaći da su fudbaleri Aston Vile obezbijedili plasman u Ligu šampiona i kao četvrtoplasirani tim u Engleskoj i kao osvajač Lige Evrope, što je uticalo na određene promene u kvalifikacijama. Takođe, mjesto u Ligi šampiona su kroz domaća prvenstva osvojili Arsenal i Pari Sen Žermen, timovi koji će igrati finale Lige šampiona ove sezone, pa je mjesto namijenjeno osvajaču "prebačeno" Šahtjoru iz Donjecka kao šampionu sa najvećim koeficijentom.

