Tajrik Džouns osvojio Evroligu, pa poslao poruku Partizanu": Htio sam da odem negdje gdje me cijene"

Bivši košarkaš Partizana Tarik Džouns postao je šampion Evrolige

Olimpijakos je postao šampion Evrolige, a uz njega i Tajrik Džouns, koji je donedavno nosio dres Partizana. Bivši centar Partizana dao je izjavu posle osvajanja titule, naglašavajući da je želio sredinu u kojoj će biti prihvaćen.

Olimpijakos je poslije 13 godina postao šampion Evrolige. Ekipa Jorgosa Barcokasa, koja je tokom sezone bila veoma dominantna, posebno u drugom dijelu takmičenja, zasluženo se popela na krov Evrope. Tim su predvodili Evan Furnije, Saša Vezenkov i srpski košarkaš Nikola Milutinov, ali je pred kamere stao i onaj koji nije bio dio tima od starta, a prema statistici nije mnogo doprinio uspjehu ekipe iz Pireja - Tajrik Džouns.

Bivši centar Partizana u razgovoru za Arenu sport govorio je poslije osvajanja titule: "Ovaj tim ima zaista mnogo igrača, pa nekad uopšte nećete dobiti priliku da igrate. Trudio sam se da ostanem spreman u svakom trenutku, da kad čujem svoje ime samo izađem na teren. Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da pogodim ta dva koša", započeo je Džouns.

OAKA je, kao i tokom čitave sezone, bila najbolje mjesto za okupljanje navijača. Kao kod kuće ponašali su se navijači Olimpijakosa i na kraju imali povod za slavlje. "Ako možeš da igraš u Srbiji, možeš da igraš bilo gdje. Atmosfera je bila fenomenalna, dvorana crveno-bijela, nevjerovatan osjećaj."

Tajrik Džouns je poslije mnogo pompe napustio Partizan u drugom dijelu sezone, zadužio dres Olimpijakosa i sada postao šampion Evrolige. Ipak, odlučio je da pošalje poruku navijačima koji s razlogom nisu bili prijateljski nastrojeni prema centru: "Htio sam da odem negdje gdje me cijene. Takve stvari se dešavaju. Evo, sada sam ovdje, šampion sam", zaključio je Tajrik, koji je u finalu igrao 10 minuta i postigao četiri poena.