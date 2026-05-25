logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajrik Džouns osvojio Evroligu, pa poslao poruku Partizanu": Htio sam da odem negdje gdje me cijene"

Tajrik Džouns osvojio Evroligu, pa poslao poruku Partizanu": Htio sam da odem negdje gdje me cijene"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Partizana Tarik Džouns postao je šampion Evrolige

Tajrik Džouns osvojio Evroligu pa prozvao Partizan Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos je postao šampion Evrolige, a uz njega i Tajrik Džouns, koji je donedavno nosio dres Partizana. Bivši centar Partizana dao je izjavu posle osvajanja titule, naglašavajući da je želio sredinu u kojoj će biti prihvaćen.

Olimpijakos je poslije 13 godina postao šampion Evrolige. Ekipa Jorgosa Barcokasa, koja je tokom sezone bila veoma dominantna, posebno u drugom dijelu takmičenja, zasluženo se popela na krov Evrope. Tim su predvodili Evan Furnije, Saša Vezenkov i srpski košarkaš Nikola Milutinov, ali je pred kamere stao i onaj koji nije bio dio tima od starta, a prema statistici nije mnogo doprinio uspjehu ekipe iz Pireja - Tajrik Džouns.

Bivši centar Partizana u razgovoru za Arenu sport govorio je poslije osvajanja titule: "Ovaj tim ima zaista mnogo igrača, pa nekad uopšte nećete dobiti priliku da igrate. Trudio sam se da ostanem spreman u svakom trenutku, da kad čujem svoje ime samo izađem na teren. Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da pogodim ta dva koša", započeo je Džouns.

OAKA je, kao i tokom čitave sezone, bila najbolje mjesto za okupljanje navijača. Kao kod kuće ponašali su se navijači Olimpijakosa i na kraju imali povod za slavlje. "Ako možeš da igraš u Srbiji, možeš da igraš bilo gdje. Atmosfera je bila fenomenalna, dvorana crveno-bijela, nevjerovatan osjećaj."

Tajrik Džouns je poslije mnogo pompe napustio Partizan u drugom dijelu sezone, zadužio dres Olimpijakosa i sada postao šampion Evrolige. Ipak, odlučio je da pošalje poruku navijačima koji s razlogom nisu bili prijateljski nastrojeni prema centru: "Htio sam da odem negdje gdje me cijene. Takve stvari se dešavaju. Evo, sada sam ovdje, šampion sam", zaključio je Tajrik, koji je u finalu igrao 10 minuta i postigao četiri poena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajrik Džouns KK Partizan košarka KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC