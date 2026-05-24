Nestvarna drama na kraju Serije A: Roma izborila LŠ nakon osam godina, Milan najveći gubitnik!

Dragan Šutvić
Završena je Serija A, a poslije mečeva 38. kola saznali smo ono najvažnije – ko uz Inter i Napoli ide u Ligu šampiona. U nestvarnom raspletu, najveći dobitnici su Roma i Komo, dok je Milan "luzer" godine.

Adrijen Rabio u dresu Milana Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Nevjerovatnu dramu smo vidjeli u posljednjem kolu Serije A!

Čak četiri tima (Milan, Roma, Komo i Juventus) pretendovali su na preostala dva mjesta u Ligi šampiona, uz Inter i Napoli. Nakon 90 minuta fudbala, popunili su ih izabranici Đan Pjera Gasperinija i Seska Fabregasa, dok će igrači kojima komanduju Lućano Spaleti i Masimilijano Alegri morati da se zadovolje Ligom Evrope!

Roma je posljednji put u Ligi šampiona u sezoni 2018-19, kada je prošla grupnu fazu, pa u osmini finala eliminisana od Porta.

Pred posljednje kolo, u najboljoj poziciji je bio Milan. Držao je treće mjesto sa 70 bodova, koliko je imala i četvrtoplasirana Roma, dok su na mjestima pet i šest bili Komo i Juventus sa 68 bodova.

Rosoneri su imali sve u svojim rukama jer je na San Siro stigao rasterećeni Kaljari, a meč je počeo sjajno za domaće. Već u drugom minutu su stekli prednost preko Salemakersa, ali su u nastavku meča igrači sa Sardinije kreirali preokret. Slavili su protiv Milana na gostovanju prvi put od juna 1997. godine (1:2) i uz rasplet ostalih mečeva ostavili ga bez Lige šampiona.

Izvor: Paola Garbuio / LaPresse / Profimedia

Istovremeno je Roma opravdala ulogu favorita u Veroni (0:2) i napredovala za jedno mjesto, dok je trijumf ostvario i Komo, na gostovanju Kremonezu (1:4), koji se tako pridružio Veroni i Pizi u nižem rangu.

Došao je tako do 71 boda, koliko ima i Juventus, ali bjankoneri uprkos vođstvu u prolongiranoj utakmici protiv Torina (0:1) ne mogu među evropske velikane naredne sezone jer ih je Komo dva puta savladao.



Tablice omogućuje Sofascore

(mondo.ba, D. Šutvić)

