Atalanta želi da se vrati u LŠ, ali sa novim trenerom: Mauricio Sari prvi pik uprave "Boginje"!

Mauricio Sari mogao bi da preuzme komandu nad timom iz Bergama.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Fudbaleri Atalante su u posljednje dvije sezone igrali u Ligi šampiona, međutim u predstojećoj to neće biti slučaj. Tim iz Bergama je na sedmom mjestu, koje donosi nastup u plej-of rundi za Konferencijsku ligu, što svakako nije rezultat koji može da zavodolji klupsko rukovodstvo. Zato se razmišlja o angažmanu novog trenera koji bi nerazure vratio u elitu, a spominje se da bi to mogao da bude Mauricio Sari!

Aktuelni strateg Lacija nije uspio da nebeskoplavima da izbori plasman na evropsku scenu, a prema navodima italijanskog novinara Nikola Skire, uprava "Boginje" bi ga rado vidjela na sjeveru Italije. Nudi mu, prema ovim navodima, trogodišnji ugovor, uz godišnju platu od 3.5 miliona evra.

Ključnu ulogu u realizaciji ovog posla mogao bi da ima sadašnji sportski direktor Atalante Kristijano Đuntoli, sa kojim je Sari sarađivao u Napoliju od 2015. do 2018. godine. Upravo je Đuntoli, koji Sarija poznaje još iz igračkih dana u niželigaškim takmičenjima, bio najveći zagovornik dolaska ovog stratega u grad pod Vezuvom.

Nakon odlaska Đan Pjera Gasperinija, koji se preselio u Romu, trener Atalante postao je Hrvat Ivan Jurić. Ekipom je, međutim, komandovao na samo 15 utakmica, ostvarivši 4 pobjede, 8 remija i 3 poraza, nakon čega su mu se čelnici kluba zahvalili na saradnji. Umjesto njega, doveli su Rafaelea Paladina, koji je do sada odradio 38 mečeva (18-7-13).

(mondo.ba, D. Šutvić)