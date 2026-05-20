logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atalanta želi da se vrati u LŠ, ali sa novim trenerom: Mauricio Sari prvi pik uprave "Boginje"!

Atalanta želi da se vrati u LŠ, ali sa novim trenerom: Mauricio Sari prvi pik uprave "Boginje"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mauricio Sari mogao bi da preuzme komandu nad timom iz Bergama.

Mauricio Sari Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Fudbaleri Atalante su u posljednje dvije sezone igrali u Ligi šampiona, međutim u predstojećoj to neće biti slučaj. Tim iz Bergama je na sedmom mjestu, koje donosi nastup u plej-of rundi za Konferencijsku ligu, što svakako nije rezultat koji može da zavodolji klupsko rukovodstvo. Zato se razmišlja o angažmanu novog trenera koji bi nerazure vratio u elitu, a spominje se da bi to mogao da bude Mauricio Sari!

Aktuelni strateg Lacija nije uspio da nebeskoplavima da izbori plasman na evropsku scenu, a prema navodima italijanskog novinara Nikola Skire, uprava "Boginje" bi ga rado vidjela na sjeveru Italije. Nudi mu, prema ovim navodima, trogodišnji ugovor, uz godišnju platu od 3.5 miliona evra.

Ključnu ulogu u realizaciji ovog posla mogao bi da ima sadašnji sportski direktor Atalante Kristijano Đuntoli, sa kojim je Sari sarađivao u Napoliju od 2015. do 2018. godine. Upravo je Đuntoli, koji Sarija poznaje još iz igračkih dana u niželigaškim takmičenjima, bio najveći zagovornik dolaska ovog stratega u grad pod Vezuvom.

Nakon odlaska Đan Pjera Gasperinija, koji se preselio u Romu, trener Atalante postao je Hrvat Ivan Jurić. Ekipom je, međutim, komandovao na samo 15 utakmica, ostvarivši 4 pobjede, 8 remija i 3 poraza, nakon čega su mu se čelnici kluba zahvalili na saradnji. Umjesto njega, doveli su Rafaelea Paladina, koji je do sada odradio 38 mečeva (18-7-13).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba, D. Šutvić)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atalanta Mauricio Sari fudbal Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC