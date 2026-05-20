logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesuđeni trener Zvezde stiže u Bugarsku: Rijeri dan poslije otkaza zazvonio telefon

Nesuđeni trener Zvezde stiže u Bugarsku: Rijeri dan poslije otkaza zazvonio telefon

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čim je Ajntraht otpustio Alberta Rijeru, dobio je poziv iz Razgrada.

Albert Rijera preuzima Ludogorec Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Španski stručnjak Albert Rijera želja je Ludogoreca, objavili su bugarski mediji. Dan poslije njegovog brzog rastanka sa Ajntrahtom, jedan je od najvećih kandidata da preuzme ekipu svrgnutog prvaka Bugarske, koji je izgubio titulu poslije 14 uzastopnih šampionskih sezona.

Rijera je tokom prošle godine bio mjesecima dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom tokom svoje uspješne epizode u Celju. Ipak, umjesto u Beograd, iz Slovenije se u februaru preselio u Njemačku i vodio Ajntraht na 14 utakmica (četiri pobjede, po pet remija i poraza) i nije uspio da vrati Frankfurt u Evropu. 

Ludogorec od 2025. godine vodi Norvežanin Per-Matijas Hjogmo (66), ali ove sezone nije uspio da odbrani titulu u trci protiv ambicioznog Levskog.

Rijera je kao igrač bio as velikih klubova poput Liverpula, Mančester sitija, Olimpijakosa, Galatasaraja, a igrao je i za reprezentaciju Španije od 2007. do 2009. Trener je postao 2022. godine kada je preuzeo Olimpiju iz Ljubljane, a vodio je i Celje u dva navrata, kao i Bordo i Ajntraht.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Albert Rijera fudbal treneri Bugarska Ludogorec

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC