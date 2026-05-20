Nesuđeni trener Zvezde stiže u Bugarsku: Rijeri dan poslije otkaza zazvonio telefon

Čim je Ajntraht otpustio Alberta Rijeru, dobio je poziv iz Razgrada.

Španski stručnjak Albert Rijera želja je Ludogoreca, objavili su bugarski mediji. Dan poslije njegovog brzog rastanka sa Ajntrahtom, jedan je od najvećih kandidata da preuzme ekipu svrgnutog prvaka Bugarske, koji je izgubio titulu poslije 14 uzastopnih šampionskih sezona.

Rijera je tokom prošle godine bio mjesecima dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom tokom svoje uspješne epizode u Celju. Ipak, umjesto u Beograd, iz Slovenije se u februaru preselio u Njemačku i vodio Ajntraht na 14 utakmica (četiri pobjede, po pet remija i poraza) i nije uspio da vrati Frankfurt u Evropu.

Ludogorec od 2025. godine vodi Norvežanin Per-Matijas Hjogmo (66), ali ove sezone nije uspio da odbrani titulu u trci protiv ambicioznog Levskog.

Rijera je kao igrač bio as velikih klubova poput Liverpula, Mančester sitija, Olimpijakosa, Galatasaraja, a igrao je i za reprezentaciju Španije od 2007. do 2009. Trener je postao 2022. godine kada je preuzeo Olimpiju iz Ljubljane, a vodio je i Celje u dva navrata, kao i Bordo i Ajntraht.

