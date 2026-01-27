logo
Umjesto na klupu Zvezde ide u Bundesligu: Rijera preuzima Ajntraht Frankfurt!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Želja beogradskih crveno-bijelih preuzeće klub iz Frankfurta, javljaju njemački mediji.

Albert Rijera preuzima Ajntraht Frankfurt Izvor: LUKASZ JURGA/ARENA AKCJI / imago sportfotodienst / Profimedia

Albert Rijera dugo je bio kandidat za trenera Crvene zvezde da bi na kraju umjesto Vladana Milojevića na klupu sjeo Dejan Stanković, koji je svoj "drugi debi" obilježio pobjedom protiv Malmea.

Španski stručnjak ostao je u Celju, ali po svemu sudeći ipak će napustiti slovenački klub i umjesto srpske Superlige otići u njemačku Bundesligu.

Naime, Albert Rijera prvi je favorit za novog trenera Ajntrahta iz Frankfurta, prenose njemački "Bild".

Pregovori Ajntrahta sa španskim stručnjakom su u finalnoj fazi i čeka se samo da se njegovo imenovanje i ozvaniči.

"Jako brzo ćemo da predstavimo novog trenera, u finalnoj fazi pregovora smo", prenosi "Bild" riječi izvršnog direktora Ajntrahta, Aksela Helmana.

Rijera bi tako trebao da zamijeni Dina Topmelera, trenera koji je vodio Ajntraht protekle dvije i po godine i uveo ga u Ligu šampiona.

