"Kad odem u Španiju i Njemačku, biće kasno": Albert Rijera otvoreno traži posao

Albert Rijera otvoreno traži da postane selektor Slovenije iako ima ugovor sa Celjem.

Izvor: Peřina Luděk / ČTK / Profimedia

Talentovani španski trener Albert Rijera, koji se spominjao i kao trener Crvene zvezde, produžio je nedavno ugovor sa Celjem i time poslao jasnu poruku da neće napuštati ovaj klub - međutim sada se pominje i kao selektor Slovenije. Poslije odlaska iskusnog Matjaža Keka iskočila je kao mogućnost da se oproba na njegovom mjestu, međutim iz FS Slovenije to su demantovali i poručili da im treba neko ko je potpuno posvećen jednom poslu.

Takve riječi Radenka Mijatovića nisu se dopale Rijeri koji je na konferenciji za medije u Rijeci, odmah poslije poraza Celja i to 3:0, odgovorio predsjedniku FS Slovenije i rekao da nije u pravu.

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

"Da li stvarno mislite da nisam spreman za taj posao? Da ne mogu? Znam da mogu, inače ne bih ni pričao o tome. Ozbiljan sam kada ovo kažem. Ako FS Slovenije misli da nisam pravi čovjek za taj posao, nema problema. Ali, kada nešto kažem, to je zato što sam 100 odsto ubijeđen u to. Ne 90 već 100 odsto! Neće biti boljeg momenta od ovog. Kada vam budem otišao u Njemačku ili Španiju, biće kasno...", rekao je Rijera na konferenciji za medije pun sebe.

Istakao je da poznaje dobro ambijent u Sloveniji, da je upoznat sa igračima i da je devetoricu trenirao u klubovima koje je vodio, poručivši tako još jednom da dobro razmisle.

"Ozbiljan sam čovjek, posvećen poslu i znam kako i na koji način mogu da pomognem. Vjerujte mi, poznajem aktuelnu situaciju. Boljeg momenta od ovog neće biti. Razumijem i situaciju da su reprezentaciju Slovenije uvijek trenirali domaći treneri. Da li sam dostupan? Moj predsjednik iz Celja je već rekao ‘da’, tako da... Lako bih prihvatio taj izazov jer volim ovaj posao. Ali, poštovaću svaku odluku. Više sam nego srećan u mom klubu", poručio je Albert Rijera.

Šta su Slovenci rekli o Rijeri?

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Znamo da već godinama Rijera pravi rezultate u Sloveniji, gdje drugi put vodi Celje i prije toga je vodio Olimpiju, međutim ideja da postane selektor se ne dopada iz razloga što bi to bio "sporedni posao" za njega.

"Rijera je upravo produžio ugovor sa svojim klubom na duži period i jako mi je čudno da paralelno sa klupskom želi da ima i selektorsku karijeru na klupi Slovenije. Kao neki ‘posao sa strane’. Selektorska funkcija je jako ozbiljan i odgovoran posao koji ne može biti dodatni posao. Imam veliko poštovanje za Rijeru kao trenera i za sve što je sa svojom trenerskom filozofijom donio slovenačkom fudbalu. Bio bi odgovarajući kandidat za selektorsku funkciju, ali ne pod ovim uslovima", rekao je Mijatović.

"Ta inicijativa o duplom poslu je potekla iz njegovog kluba i djeluje jako neozbiljno. Ili oni ne poznaju prirodu selektorskog posla i odgovornost koji on nosi sa sobom ili ta inicijativa ima neke druge motive i cilj. Zaista neozbiljan i neprimjeren pristup."