Težak poraz ekipe Alberta Rijere u Hrvatskoj: Veliki pad forme pred najbitnijih 90 minuta ove jeseni

Slovenačko Celje izgubilo glatko na gostovanju Rijeci

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Slovenačko Celje ubjedljivo je izgubilo u Hrvatskoj, na gostovanju Rijeci - 3:0. Tim Alberta Rijere, trenera koji se dugo dovodio u vezu sa Zvezdom, pao je na stadionu Rujevica i tako "vezao" drugi poraz u Konferencijskoj ligi. Prethodno je 27. novembra izgubio od Sigme u Češkoj.

Srpski fudbaler Marko Devetak odigrao je cijeli meč za Rijeku na poziciji lijevog beka i učestvovao u trijumfu kojim se hrvatski prvak primakao plasmanu u plej-of, jer sada ima osam bodova u pet kola. U posljednjem kolu će igrati protiv Šahtjora iz Donjetcka u Krakovu 18. decembra.

Sve veći problemi Celja

Sa druge strane, Celje je u Konferencijskoj ligi ove jeseni nizalo uspjehe, pobjede protiv AEK-a iz Atine (3:1), Šamrok Roversa (2:0) u gostima i protiv Legije iz Varšave kod kuće (2:1), a onda je uslijedila kriza u igri slovenačkog tima. Od početka novembra Celje se muči na svim frontovima i ima učinak od tri poraza (Sigma, Olimpija Ljubljana, Rijeka), dva remija (Bravo i Koper), uz pobjede protiv Domžala i Primorja.

Zato će Celje u posljednjem kolu imati imperativ pobjede protiv Šelburna na svom terenu, 18. decembra.



