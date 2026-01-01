logo
Otkrivamo šta se dešava sa Karlikom Džounsom: Da li će morati na operaciju?

Otkrivamo šta se dešava sa Karlikom Džounsom: Da li će morati na operaciju?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

O povredi Karlika Džounsa pojavile su se nove informacije, ali situacija nije toliko dramatična i trebalo bi da se vrati na teren uskoro.

Karlik Džouns stanje povreda Izvor: MN PRESS

Šta se dešava sa Karlikom Džounsom i da li će morati na operaciju? U srpskim medijima pojavile su se nove informacije o tome da će plejmejker Partizana morati "pod nož" i da povreda pete metatarzalne kosti nije liječena kako treba.

Međutim, iz Partizana za MONDO kažu da situacija uopšte nije tako alarmantna i da oporavak ide u dobrom smjeru, kao i da nije potrebna nikakva operacija i da se čeka samo da kost još bolje zaraste.

"Uskoro skidam 'čizmu', trebalo bi da se vratim 30. januara", rekao je Karlik u neformalnom razgovoru sa novinarima poslije pobjede Partizana protiv Splita, a iz kluba su nam potvrdili da je upravo to period koji se "gađa" za njegov povratak na parket.

Koje mečeve će Karlik da propusti?

Ako sve bude išlo po prvobitnom planu Karlik bi mogao da se vrati 31. januara na meču protiv Kluža u ABA ligi ili u nekom od mečeva u duploj evroligaškoj nedjelji, na gostovanju Makabiju (3. febraura) ili protiv Panatinaikosa u Areni (5. februar)

Ako zaista bude spreman za povratak 30. januara, ovo su mečevi koje će da propusti do tada:

  • 3.1 Borac - Partizan
  • 6.1 Monako - Partizan
  • 9.1 Barselona - Partizan
  • 11.1 Studentski centar - Partizan
  • 14.1 Partizan - Olimpijakos
  • 16.1 Igokea - Partizan
  • 20.1 Bajern - Partizan
  • 23.1 Partizan - Hapoel Tel Aviv
  • 25.1 Partizan - Igokea
  • 29.1 Armani - Partizan

Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Evroliga

