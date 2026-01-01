logo
Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jorgos Barcokas fokusiran na derbi sa Panatinaikosom, ali jedno pitanje ga je natjeralo da dobro razmisli.

Jorgos Barcokas o dovođenju Tajrika Džounsa iz Partizaana Izvor: MN PRESS

Centar Partizana Tajrik Džouns je na izlaznim vratima iz Humske nakon sukoba sa navijačima. Prvi kandidat za njegovo dovođenje je grčki Olimpijakos, a sada je trener Jorgos Barcokas direktno bio upitan o potencijalnom dolasku igrača kome na ljeto ističe ugovor sa crno-bijelima.

Barcokas je govorio na konferenciji za medije pred derbi sa Panatinaikosom u 19. kolu Evrolige, a onda je začuo pitanje o Džounsu. Nije demantovan navode, ali je ostao zakopčan na tu temu.

"Olimpijakos je i dalje prisutan na tržištu, ali da sjedim i bavim se time dan pred utakmicu… Očigledno imamo ljude koji su zaduženi za to, ali ja nisam taj. Dajemo neke prijedloge kako da pojačamo tim, zajedno sa vlasnicima koji žele da pomognu, jer u drugom dijelu sezone odlučuju se trofeji", rekao je Barcokas i nastavio:

Jorgos Barcokas
Izvor: MN PRESS

"Mnogo timova je sada aktivno na tržištu, to se i vidi, i pošto postoji taj rok do 5. januara, neki stavljaju poseban fokus na to. Mi smo prisutni, ali imamo utakmicu sutra, i ne bih želio da komentarišem."

Dubai se uključio u priču

Navodno je i Dubai zainteresovan za dovođenje Džounsa koji je ove sezone jedan od boljih u timu Partizana. Ipak, podršku navijača je izgubio kada je propustio neke važne utakmice samoinicijativno, dok lekarski tim nije mogao da utvrdi povredu na koju se žalio. Pojedini mediji su prenijeli da je Tajrik razmatrao obje ponude, ali crno-bijeli ne žele da ga puste dok mu ne obezbijede adekvatnu zamjenu.

Tagovi

Tajrik Džouns Jorgos Barcokas Evroliga KK Olimpijakos KK Partizan

