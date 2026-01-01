logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko ide iz Partizana? Dvojica sigurno ostaju, situacija sa dvojicom komplikovana

Ko ide iz Partizana? Dvojica sigurno ostaju, situacija sa dvojicom komplikovana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Spekulisalo se da će Tajrik Džouns, Džabari Parker, Sterling Braun i Dilan Osetkoviski napustiti Humsku.

Ko napušta KK Partizan a ko ostaje Izvor: MN PRESS

Nekoliko klubova prati rasplet u Partizanu koji i dalje traži izlaz iz krize poslije dolaska Kamerona Pejna i Đoana Penjaroje. Ovih dana se pisalo da je Tajrik Džouns na pragu da pređe u Olimpijakos, ali za sada od tog transfera neće biti ništa. "Baketnjuz" tvrdi da je on i dalje prvi na izlaznim vratima Humske, dok otkrivaju kakva je situacija sa ostalim igračima o kojima se spekulisalo.

Najviše pažnje svakako je privukao Džouns koji je među najboljima u Partizanu ove sezone sa prosjekom od 10,6 poena, 6,1 skokova, 2,1 asistencija. Njemu ugovor ističe na kraju sezone i zbog toga je njegova situacija najprimamljivija klubovima. Pored Olimpijakosa za njegove usluge je zainteresovan i Dubai. Navodno je Tajrik uzeo u razmatranje obje opcije, u Dubaiju bi imao značajniju ulogu, dok bi u Olimpijakosu mora da se izbori sa žestokom konkurencijom.

Komplikovanija situacija je sa Džabarijem Parkerom koji je stigao kao najveće pojačanje prošlog ljeta, ali ništa nije uradio kako bi to opravdao. Prema riječima predsjednika kluba Ostoje Mijailovića, on je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 5 miliona dolara i teško da bi to neko u ovom momentu htio da plati, s obzirom na njegove partije ove sezone.

Prema izvorima "Basketnjuza" Sterling Braun ne istražuje tržište. On je potpisao dvogodišnji ugovor u ljeto 2025. i trenutno nema naznaka da bi mogao ili želio da mijenja sredinu.

Dilan Osetkovski još jedan igrač o kome se govori posljednje vrijeme, ali je sa dolaskom novog trenera dobio veću šansu i za sada ostaje u Beogradu. Penjaroja dobro poznaje Osetkovskog iz  ACB lige i prema nekim izvorima, ranije je pokušao da ga dovede u Barselonu 2024. godine. Taj potez se tada nije ostvario, ali sada će sarađivati u Beogradu i to je glavni razlog što Nijemac ne razmišlja o promjeni sredine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Tajrik Džouns Dilan Osetkovski Sterling Braun

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC