Ko ide iz Partizana? Dvojica sigurno ostaju, situacija sa dvojicom komplikovana

Spekulisalo se da će Tajrik Džouns, Džabari Parker, Sterling Braun i Dilan Osetkoviski napustiti Humsku.

Izvor: MN PRESS

Nekoliko klubova prati rasplet u Partizanu koji i dalje traži izlaz iz krize poslije dolaska Kamerona Pejna i Đoana Penjaroje. Ovih dana se pisalo da je Tajrik Džouns na pragu da pređe u Olimpijakos, ali za sada od tog transfera neće biti ništa. "Baketnjuz" tvrdi da je on i dalje prvi na izlaznim vratima Humske, dok otkrivaju kakva je situacija sa ostalim igračima o kojima se spekulisalo.

Najviše pažnje svakako je privukao Džouns koji je među najboljima u Partizanu ove sezone sa prosjekom od 10,6 poena, 6,1 skokova, 2,1 asistencija. Njemu ugovor ističe na kraju sezone i zbog toga je njegova situacija najprimamljivija klubovima. Pored Olimpijakosa za njegove usluge je zainteresovan i Dubai. Navodno je Tajrik uzeo u razmatranje obje opcije, u Dubaiju bi imao značajniju ulogu, dok bi u Olimpijakosu mora da se izbori sa žestokom konkurencijom.

Komplikovanija situacija je sa Džabarijem Parkerom koji je stigao kao najveće pojačanje prošlog ljeta, ali ništa nije uradio kako bi to opravdao. Prema riječima predsjednika kluba Ostoje Mijailovića, on je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 5 miliona dolara i teško da bi to neko u ovom momentu htio da plati, s obzirom na njegove partije ove sezone.

Prema izvorima "Basketnjuza" Sterling Braun ne istražuje tržište. On je potpisao dvogodišnji ugovor u ljeto 2025. i trenutno nema naznaka da bi mogao ili želio da mijenja sredinu.

Dilan Osetkovski još jedan igrač o kome se govori posljednje vrijeme, ali je sa dolaskom novog trenera dobio veću šansu i za sada ostaje u Beogradu. Penjaroja dobro poznaje Osetkovskog iz ACB lige i prema nekim izvorima, ranije je pokušao da ga dovede u Barselonu 2024. godine. Taj potez se tada nije ostvario, ali sada će sarađivati u Beogradu i to je glavni razlog što Nijemac ne razmišlja o promjeni sredine.