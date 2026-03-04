Miralem Pjanić savjetuje Dušana Vlahovića: Jesi siguran da ćeš naći bolje mjesto od Juventusa?

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i nekadašnji vezista Juventusa Miralem Pjanić osvrnuo se na situaciju oko srpskog napadača Dušana Vlahovića, kojem uskoro ističe ugovor sa "starom damom".

Izvor: Profimedia

U razgovoru za "Gazetu delo Sport", odnedavno penzionisani bh. fudbaler je izrazio uvjerenje da bi Vlahović trebao dobro razmisliti prije eventualnog odlaska iz Torina.

"Dušanu bih rekao: 'Jesi li siguran da ćeš naći bolje mjesto od Juventusa i Torina, izvanrednog kluba i grada za igranje? Nije lako, govorim iz ličnog iskustva. Uvjeren sam da Dušan može odigrati rekordnu sezonu sa Lućanom Spaletijem. Lućano je valorizovao sve napadače: Edina Džeku, Maura Ikardija, Viktora Osimena...", poručio je Pjanić.

Podsjetimo, Vlahović bi uskoro trebao da sjedne sa čelnicima torinskih crno-bijelih oko prudužetka saradnje, a na meti je još i londonskog Arsenala, ali i Barselone, u koju je Pjanić otišao iz torinskog kluba.

