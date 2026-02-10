"Nemam kontakt sa Vlahovićem, ne znam gdje će": Cijela Italija na nogama zbog ove izjave

Saga o odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa dobija novu dimenziju zbog oglašavanja kondicionog trenera Dušana Ilića.

Dušan Vlahović mogao bi da bude glavna tema na tržištu kada se završi tekuća fudbalska sezona, jer je već sada gotovo jasno da će promijeniti sredinu. Za usluge srpskog napadača zainteresovani su brojni timovi širom Evrope, a utisak je da je i njemu pravo vrijeme za odlazak iz Juventusa u kojem ga posljednjih godina ne cijene dovoljno.

Izjava Vlahovićevog prijatelja Dušana Ilića za "Tutosport" glasno je odjeknula u Italiji, ali... Ilić se na društvenim mrežama oglasio o tome i objasnio šta se zapravo desilo. On nije otkrio insajderske informacije o Vlahovićevom odlasku u Barselonu, već je to samo njegovo mišljenje, koje ne mora da se potvrdi na tržištu.

"Nakon ove medijske hajke koja se vodi cijelo jutro oko moje izjave za italijanske medije da se oglasim javno da ne bi neko bio ugrožen ili snosio bilo koje posljedice:

Trener u nacionalnom timu Srbije nisam (ni u jednoj selekciji)

Sa Dušanom Vlahovićem duže vrijeme nemam kontakt

Po pitanju transfera gdje će on igrati sljedeće sezone sam dao predikciju i moje lično mišljenje bez konkretnog ubjeđenja da je to tačna informacija

Srdačan pozdrav, Dušan Ilić", navodi se u objavi kondicionog trenera.

Šta su Italijani prenijeli o Vlahoviću?

Iako je trenutno povrijeđen, Dušan Vlahović je jedna od najvećih zvijezda Serije A, pa nije iznenađenje što tamošnje medije zanima svaki detalj njegovog života. Italijane posebno zanima naredni klub Dušana Vlahovića, odnosno da li on odlazi iz Juventusa na kraju sezone.

"Po mom mišljenju, otići će u Barselonu. Još prije dolaska u Juventus, razgovarao je sa Atletiko Madridom, ali je ipak izabrao 'bjankonere'. Bila je to ponuda koju je bilo nemoguće odbiti", rekao je Dušan Ilić za italijanski list "Tutosport" i dodao kakva saznanja ima o njegovoj povredi:

"Mi se nismo čuli u posljednjih nekoliko dana, ali pažljivo pratim sve što se sa njim dešava. Povreda se dogodila na veoma specifičnom područјu, koјe sporiјe zarasta. Naravno, zato će oporavak i traјati duže. Ali sa ljekarima i speciјalistima koјe ima na raspolaganju, mogu reći da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti".

