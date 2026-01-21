Umjesto Dušana Vlahovića, u Juventus stiže "zvijer" iz Premijer lige

Pakleno dobri napadač hoće u Juventus, kao što i Juve želi njega dok Dušan Vlahović broji posljednje mjesece u klubu

Centarfor Kristal Palasa Žan-Filip Mateta (28) obavijestio je upravu da hoće da ode, a Juventus bi mogao da dovede kao zamjenu za Dušana Vlahovića (25). Francuzu ističe ugovor za godinu i po i to će biti njegov snažan argument u "borbi" protiv rukovodstva kluba, dok će Vlahović biti slobodan igrač za manje od pola godine, 30. juna.

Juventus je već pokušao da dovede snažnog Matetu (192 centimetra), ali je Palas navodno tražio obeštećenje od 45,8 miliona evra, na koje Italijani nisu pristali.

Francuz iz predgrađa Pariza eksplodirao je prošle godine i postao "A" reprezentativac u oktobru, u 29. godini. Njegov odlazak drastično će oslabiti ekipu Olivera Glasnera, koji će takođe otići na ljeto. Pre Francuza, ljetos je Palas napustio najbolji igrač, "desetka" Eberezi Eče, koji je otišao u moćni Arsenal, dok je prošle nedjelje iz Palasa otišao i kapiten Mark Geji, jer je prešao u Mančester siti.

Menadžer Palasa Oliver Glasner bio je izuzetno ljut zbog načina na koji je Geji otišao, dan pred meč protiv Sanderlenda i poraza 1:2. Klub je razmatrao da li da otpusti Austrijanca kada je javno prozvao rukovodstvo, ali je potom ipak popustio i ostavio ga na klupi. Glasneru će svakako isteći ugovor 30. juna ove godine i tada će se završiti njegov uspješni dvoipogodišnji mandat, tokom kojeg je osvojio FA Kup prošle sezone sa Palasom. Prethodno je vodio Rid i LASK u Austriji i Volfsburg i Ajntraht u Njemačkoj.

