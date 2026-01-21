logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umjesto Dušana Vlahovića, u Juventus stiže "zvijer" iz Premijer lige

Umjesto Dušana Vlahovića, u Juventus stiže "zvijer" iz Premijer lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pakleno dobri napadač hoće u Juventus, kao što i Juve želi njega dok Dušan Vlahović broji posljednje mjesece u klubu

Zan filip mateta u juventusu mijenja dusana vlahovica Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Centarfor Kristal Palasa Žan-Filip Mateta (28) obavijestio je upravu da hoće da ode, a Juventus bi mogao da dovede kao zamjenu za Dušana Vlahovića (25). Francuzu ističe ugovor za godinu i po i to će biti njegov snažan argument u "borbi" protiv rukovodstva kluba, dok će Vlahović biti slobodan igrač za manje od pola godine, 30. juna.

Juventus je već pokušao da dovede snažnog Matetu (192 centimetra), ali je Palas navodno tražio obeštećenje od 45,8 miliona evra, na koje Italijani nisu pristali.

Francuz iz predgrađa Pariza eksplodirao je prošle godine i postao "A" reprezentativac u oktobru, u 29. godini. Njegov odlazak drastično će oslabiti ekipu Olivera Glasnera, koji će takođe otići na ljeto. Pre Francuza, ljetos je Palas napustio najbolji igrač, "desetka" Eberezi Eče, koji je otišao u moćni Arsenal, dok je prošle nedjelje iz Palasa otišao i kapiten Mark Geji, jer je prešao u Mančester siti.

Menadžer Palasa Oliver Glasner bio je izuzetno ljut zbog načina na koji je Geji otišao, dan pred meč protiv Sanderlenda i poraza 1:2. Klub je razmatrao da li da otpusti Austrijanca kada je javno prozvao rukovodstvo, ali je potom ipak popustio i ostavio ga na klupi. Glasneru će svakako isteći ugovor 30. juna ove godine i tada će se završiti njegov uspješni dvoipogodišnji mandat, tokom kojeg je osvojio FA Kup prošle sezone sa Palasom. Prethodno je vodio Rid i LASK u Austriji i Volfsburg i Ajntraht u Njemačkoj.

Bonus video: 

Pogledajte

00:17
Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Juventus Dušan Vlahović Kristal Palas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC