Juventus šokantno poražen u Kaljariju: Macitelli presudio "Staroj dami"

Juventus je neočekivano poražen na gostovanju kod Kaljarija, a pobjedu domaćima donio je Luka Maciteli.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Juventus je doživio neočekivan poraz na gostovanju kod Kaljarija, gdje je domaćin slavio minimalnim rezultatom zahvaljujući pogotku Luke Macitellija.

„Stara dama“ je u Sardiniju stigla u odličnoj formi, sa šest pobjeda u posljednjih sedam utakmica Serije A, uključujući ubjedljivih 5:0 protiv Kremonezea. Ipak, uprkos dominaciji i brojnim prilikama, Juventus nije uspio da pronađe put do mreže.

U 15. minutu sudija je prvobitno dosudio penal za goste nakon duela Fabija Miretija i Macitellija, ali je odluka poništena poslije VAR provjere. Juventus je do kraja meča stvarao prilike preko Mirettija, Kildiza i Kambijasa, ali je sjajni Elija Kaprile na golu Kaljarija bio nesavladiv.

Kazna je stigla sredinom drugog poluvremena. Nakon dobro uigrane akcije iz slobodnog udarca, Đanluka Gaetano je pronašao Macitellija, koji je preciznim volejom sa oko 15 metara pogodio bliži ugao za pobjedu domaćih.

Juventus je do posljednjeg minuta pokušavao da izbjegne poraz, ali bez konkretnih rješenja u završnici, pa su bodovi ostali u Kaljariju.