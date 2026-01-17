"Preminuo je čovjek koga su svi voljeli": Fiorentina poslala hitno saopštenje u 3 ujutru o smrti predsjednika

Fiorentina je saopštila tužnu vijest o smrti predsjednika Roka Komisa i uputila saučešće najbližima.

Izvor: Andrea Staccioli / Zuma Press / Profimedia

Tužne vijesti stigle su iz Italije, Fiorentina je oko tri sata jutros poslala hitno saopštenje o smrti predsjednika kluba Roka Komisa (76). Poslije duge bolesti prvi čovjek kluba je otišao u vječnost.

"Sa velikom tugom i zajedno sa njegovom suprugom Ketrin, djecom Đuzepeom i Marisom i sestrama Italijom i Rafaelinom saopštavamo da je predsjednik Roko Komiso preminuo. Poslije duge borbe sa bolešću nas je napustio ovog jutra", stoji u saopštenju koje je objavljeno u tri sata ujutru.

Iz kluba su poručili da će im mnogo faliti i da je uradio toliko toga za sve.

"Njegova ljubav prema Fiorentini je nešto nevjerovatno. Bio je pravi vođa, lojalan i vjeran čovjek, proslavio je 50 godina braka sa svojom suprugom i bio je strog, ali korektan i sa svojom djecom i sa načinom na koji je vodio klub. Proveo je toliko vremena sa momcima i djevojkama iz omladinskog tima, fudbal je bio njegova ljubav i tako je bilo kada je prije sedam godina preuzeo Fiorentinu. Tražio je od svih da ga zovu Roko što je pokazatelj njegove empatije. Njegova porodica želi da se zahvali svima koji su bili uz njega u ovim delikatnim momentima, dok mi kao klub želimo da kažemo da će nam nedostajati zauvijek", navodi se u saopštenju.

