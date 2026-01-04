logo
Da li se Fiorentina budi? Drugo slavlje Viole, konačno su se pomjerili sa posljednjeg mjesta!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Fiorentina je pogotkom Kina u nadoknadi savladala Kremoneze i pobjegla sa posljednje pozicije u Seriji A.

Mojze Kin Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Tek sa prvim danima 2026. godine Fiorentina se pomjerila sa posljednje pozicije u Seriji A!

Djelovalo je da će meč sa Kremonezeom, na stadionu "Artemio Franki", biti završen podjelom bodova bez pogodaka, ali je taj scenario spriječio Mojze Kin u drugom minutu nadoknade.

Poslije jednog centaršuta sa lijeve strane, 19-godišnji defanzivac Fiorentine Nikolo Fortini zahvatio je loptu glavom i šutirao. Čuvar gostujuće mreže Emil Audero ukrotio je taj udarac, ali se lopta potom od noge Kina odbila u mrežu, za veliko slavlje na terenu i tribinama.

Bio je ovo Kinu peti pogodak u sezoni, za koji mu je, inače, bilo potrebno samo osam minuta od ulaska na teren. Posmatrao je sa klupe duel sa timom iz Kremone, a onda mu je Albert Gudmundson ustupio mjesto na terenu.

Izabranici Paola Vaonija ostvarili su drugu trojku u prvenstvu, kojom su prvi put od starta sezone pobjegli sa posljednje pozicije. Trenutno su pretposljednji, sa 12 bodova, koliko ima i novi "fenjeraš" Piza, ali Fiorentina može da se pohvali boljom gol-razlikom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Mojze Kin fudbal Fiorentina Serija A Kremoneze

