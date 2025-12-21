Konačno! Fiorentina poslije 210 dana upisala pobjedu - brutalan start i crveni karton promijenili sve

Klub iz Firence konačno je "živnuo" i zabilježio prvi trijumf u sezoni, u 16. kolu Serije A!

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

U 16. kolu Serije A Fiorentina je upisala prvu prvenstvenu pobjedu, poslije 210 dana!

Nestvarno zvuči, ali slavni klub iz Firence u prvih 15 utakmica zabilježio je šest remija i čak devet poraza, a večeras je konačno slavio na stadionu "Artemio Franki".

Savladan je Udineze, i to ubjedljivo 5:1 (3:0), ali veliko pitanje je kako bi meč tekao da u osmom minutu nismo vidjeli brutalan start nakon kojeg su gosti ostali sa igračem manje.

Naime, golman Udinezea Maduka Okoje istrčao je van svog šesnaesterca, a onda kao voz pokosio napadača domaćih Mojzea Kena. Iako su domaći nakon faula bili u situaciji za postizanje pogotka, sudija je zbog veoma neopreznog starta odmah odlučio da prekine akciju, a Nigerijcu pokaže put u svlačionicu.

Ušao je rezervni golman Razvan Sava, ali sa igračem manje tim iz Udina nije mogao mnogo. Već u 21. minutu krenula je serija "viole", a redom su pogađali Rolando Mandragora, Albert Gudmundson i Šer Ndur, pa je domaćin već nakon prvih 45 minuta imao nedostižnih 3:0.

U nastavku su dva gola Kena bila dovoljna da se kompletira "petarda", dok su i gosti stigli do utješnog gola preko Umara Solea.

Edin Džeko ponovo nije bio starter i sve je izvjesnije da će napustiti Fiorentinu, s obzirom na to da na njega ne računa ni novi trener Paolo Vanoli, koji je večeras došao do prve pobjede otkako je sjeo na klupu Fiorentine. Za usluge bh. reprezentativca interesuje se Đenova, koju s klupe vodi veliki prijatelj bh. reprezentativca Danijele de Rosi.



