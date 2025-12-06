logo
Muharemović odveo Sasuolo do pobjede nad Fiorentinom: Džeko utakmicu odgledao sa klupe

Autor Haris Krhalić
Mladi defanzivac nastavio sa sjajnim partijama u Seriji A.

Fiorentina tone sve dublje! U okviru 14. kola Serije A upisali su osmi poraz ove sezone u domaćem šampionatu, a na tome se najviše mogu „zahvaliti“ Tariku Muharemoviću koji je danas briljirao - upisao asistenciju te postigao pogodak.

Nakon što je "viola" povela u devetom minutu golom Mandragore sa bijele tačke, na scenu stupa Muharemović. Najprije je u 14. minutu dugim pasom pronašao Volpato koji sjajno pogađa za izjednačenje, a asistenciju bilježi reprezentativac BiH.

U prvom minutu sudijske nadoknade, Muharemović je donio svome timu preokret. Nakon kornera koji je izveo Lauriente, najviši u skoku bio je upravo Muharemović koji glavom pogađa za 2:1.

Dileme o ishodu ovog meča, uklonio je Isamel Kone u 65. minutu.

Što se tiče Edina Džeke on je i ovaj meč odgledao sa klupe sa klupe kao i Eman Košpo. Sasuolo je ovom pobjedom stigao do 20 bodova te je preuzeo osmu poziciju, dok je Fiorentina posljednja sa šest bodova i gol-razlikom -13.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Sasuolo Fiorentina Tarik Muharemović Serija A

