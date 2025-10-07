Bh. reprezentativac na radaru velikana: Inter prati Tarika Muharemovića

Tarik Muharemović oduševio u Seriji A – Inter ga prati, a Barbarez ga vidi kao važan dio reprezentacije BiH.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznati italijanski novinar i fudbalski insajder Nikolo Skira objavio je da slavni Inter pomno prati mladog bh. reprezentativca Tarika Muharemovića (22).

Prema njegovim saznanjima, milanski klub ozbiljno razmatra mogućnost dovođenja defanzivca Sasuola, dok Juventus i dalje ima pravo na 50% od narednog transfera.

Muharemović pruža odlične partije u novoj sezoni Serije A. Odigrao je svih šest utakmica bez propuštenog minuta i dva puta je proglašen igračem utakmice. Sasuolo trenutno ima tri pobjede i tri poraza, što im donosi devetu poziciju na tabeli.

Selektor Sergej Barbarez juče je na konferenciji za medije pohvalio njegove nastupe i potvrdio da na njega ozbiljno računa u nacionalnom timu.

"Tarik je nenormalan iskorak napravio, kada je došao i kad sam ga gledao dok je bio u drugom timu Juventusa. Igrač je koji je najveći skok napravio kod nas i postao nam je važan odavno. Vrlo mi je drago da on to osjeća, jer u Italiji nije lagano biti važna karika u ekipi sa 23 godini", rekao je Barbarez na jučerašnjoj konferenciji.

Muharemović u reprezentaciji

Izvor: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia

Muharemović je do sada upisao sedam nastupa za A reprezentaciju BiH i postigao jedan gol. Prije toga je 13 puta nosio dres U21 selekcije, te šest puta za omladinski tim (U19).

Karijeru je započeo u austrijskom Volfsbergeru, a sa 18 godina prešao je u Juventus. Ovog ljeta napustio je torinski klub i potpisao za Sasuolo u transferu vrijednom tri miliona eura.

Tokom prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača Sasuola, koji je tada nastupao u Seriji B kao pozajmljeni fudbaler Juventusa i osvojio prvo mjesto.

Muharemović se trenutno nalazi na okupljanju reprezentacije Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će zauzeti mjesto u sastavu za predstojeći meč protiv Kipra.