Zvezdan Terzić otkrio zašto je Crvena zvezda promijenila trenera: "Vladan MIlojević je nekoliko puta nudio ostavku"

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je otkrio da je Vladan Milojević nekoliko puta nudio ostavku ove sezone. Takođe je istakao da vjeruje da će Zvezda izgledati bolje sa Dejanom Stankovićem.

Izvor: Printscreen/RTS/Dušan Milenković/ATA Images/MONDO/Stefan Stojanović

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostovao je u jutarnjem programu Radio televizije Srbije i govorio o Crvenoj zvezdi, prelaznom roku, pojačanjima, ambicijama kluba, ali i promjeni trenera.

Ponovo je na polovini sezone Vladana Milojevića zamijenio Dejan Stanković, a sada je Terzić otkrio da je Vladan Milojević nekoliko puta nudio ostavku tokom prvog dijela sezone.

"Da vam kažem Milojević je nekoliko puta nudio ostavku, ali kroz istoriju Crvena zvezda je rijetko mijenjala trenera osim kada se vidi da brod tone sve dublje i dublje. Tako da on je nekoliko puta nudio ostavku. Nije vidio reakciju u ekipi, vidio je ravnu liniju, nije vidio povratnu reakciju. Razumijem i Milojevića, Zvezda je mašinerija koja melje. U Zvezdi nema minulog rada. Bio je umoran, iscrpljen i osjećao je da nema više šta da pruži igračima", otkrio je Zvezdan Terzić.

"Ne pravite famu oko Milojevića"

Naglasio je Terzić da novi trener Dejan Stanković donosi novu energiju u klub, a da se oko odlaska Milojevića ipak ne treba praviti fama jer je to normalna stvar u fudbalu.

"Stanković sigurno donosi jednu novu energiju. Ne treba praviti famu oko odlaska Milojevića. Vujadin Boškov je davno rekao: ‘Postoje samo treneri koji su već smijenjeni ili će biti smijenjeni’. Treneri su uvijek sa spakovanim koferima. Uvijek je lakše promijeniti trenera, nego igrače".

Dejan Stanković dolazi šest godina stariji, sa iskustvom više u Sampdoriji, Ferencvarošu i Spartaku. Ferencvaroš i Spartak su najveći klubovi svojih zemalja i tu je radio pod pritiskom. To je velika škola. Kroz ove razgovore u posljednjih 15 ili 20 dana vidio sam da je to jedan novi, staloženiji, smireniji i stabilniji Dejan Stanković. Pokazao je da je prije svega sazrio kao čovjek. Potvrda je ona konferencija za medije na promociji. Ubijeđen sam da će Stanković donijeti mnogo dobrih stvari. Svi igrači će biti 30 odsto bolji", istakao je prvi čovjek crveno-bijelih.

(MONDO, RTS)

