Nemanja Radonjić i Vojvodina? Novosađani ga žele, a evo kako stoje stvari na Marakani

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dok prvi čovjek Vojvodine Dragoljub Zbiljić javno poručuje da želi Nemanju Radonjića, u Crvenoj zvezdi imaju drugačiji plan.

Da li će Radonjić u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda računa na Nemanju Radonjića i Dejan Stanković ga ima u planu pred okupljanje ekipe 3. januara, rečeno nam je u klubu. Na taj način, crveno-bijeli su demantovali da postoji mogućnost da krilni napadač napusti "Marakanu" da bi otišao u superligaškog rivala, Vojvodinu, koja je ove sezone nanela dva poraza ekipi Vladana Milojevića.

Iako Vojvodina želi da ga dovede, to se po svemu sudeći neće dogoditi, bez obzira na riječi prvog čovjeka Vojvodine Dragoljuba Zbiljića. "Postoji interesovanje, ali je daleko od dogovora", kazao je on za Informer.

Nemanja Radonjić (29) počeo je svoj drugi mandat u Zvezdi u ljeto 2024. godine, ove sezone odigrao je 18 mečeva, dao tri gola i iako je bio i suspendovan odlukom trenera Vladana Milojevića, njegovo isključenje iz tima nije dugo trajalo.

Radonjićev ugovor sa Zvezdom isteći će predstojećeg ljeta, a u februaru će napuniti 30 godina.

Prvi put je boravio na "Marakani" od 2017. do 2018, kada je poslije istorijskog ulaska u Ligu šampiona počeo inostranu karijeru, igrajući za Olimpik Marsej, Hertu, Benfiku, Torino i Majorku.

Njegov boravak u Ljutice Bogdana vezivan je prije svega za Vladana Milojevića, koji je nalazio načine da iz njega izvuče dobre igre i golove na evropskoj sceni, poput onih protiv Spartak Trnave ili Štutgarta na Marakani.

