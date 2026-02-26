"Najviše žalim zbog toga": Legendarna Hrvatica ima jedan savjet za Angelinu Topić

Proslavljena atletičarka Blanka Vlašić čestitala je Angelini Topić na velikom uspjehu koji je nedavno ostvarila

Srpska atletičarka Angelina Topić (20) uspjela je da preskoči prepreku od dva metra i ostvari cilj koji je lane zacrtala. Mlada sportistkinja postavila je i novi nacionalni rekord, te pohvale na račun Angeline stižu sa svih strana. Tako se oglasila i hrvatska atletičarka Blanka Vlašić koja je osim čestitki imala i savjet za mlađu koleginicu.

"Baš prije ovog poziva nazvala sam svog bivšeg trenera Bojana i pitala ga koje sam godine skočila dva metra, nisam bila sigurna da li je bilo 2002. ili 2003. Sjetili smo se da je bilo 2003. Da, imala sam 20 godina", rekla je Blanka u razgovoru za Sport klub.

Angelina Topić potiče iz sportske porodice, predispozicije su jasne, ostaje samo naporan rad sa ocem Dragutinom Topićem. "Odrastanje u sportskoj porodici definitivno olakšava stvari. Angelina ima svog tatu, ja sam imala svog, koji su od početka znali kako da nas usmjere i pravilno poslože stvari. Dijete je kao sunđer, treba iskoristiti period kada sve uči sa lakoćom. Mnogo je lakše stvoriti navike od početka nego kasnije razbijati loše obrasce", rekla je ona.

Dragocjen savjet legendarne koleginice

Iskusna Blanka imala je i nekoliko savjeta za Angelinu. "Karijera se ne mjeri jednom pobjedom, već kontinuitetom vrhunskih rezultata godinama. U atletici moraš desetak godina biti u svjetskom vrhu da bi mogao da živiš od toga. Za taj kontinuitet, ako imaš kvalitetan tim iza sebe, najvažnije je sačuvati se od povreda".

A, kako zapravo izgleda preskočiti dva metra? "Kada sam bila mlađa, cilj su bila ta dva metra. Tata je govorio: 'Kad preskočiš dva metra, ulaziš u sportsku besmrtnost'. Skakačice su se uvijek dijelile na one koje su uspjele da preskoče dva metra i one koje nisu. To je prije svega psihološka barijera", pojasnila je.

"Ali dva metra za Angelinu u ovom trenutku nisu samo dva centimetra više od ličnog rekorda. Da bi preskočila dva metra, ona je morala, kako je govorio moj tata, da cijelu svoju piramidu podigne iz temelja, a ne samo da se popne na prste i preskoči. Za svaki centimetar mora da napreduje cijeli sistem - sportista u cjelini"

"Kada me pitate koliko je teško skočiti dva metra, nije teško kada si spreman. Ali doći do toga da možeš da skočiš dva metra je cjeloživotni proces", rekla je Blanka.

Zato ima posebnu poruku za supertalentovanu Srpkinju. Ne želi da ponovi njene greške iz prošlosti, posebno u momentima kada je napadala svjetski rekord.

"Zapravo najviše žalim što tada svijest o održavanju tijela poslije svakog treninga nije bila na tom nivou, što nisam ranije ozbiljno radila na prevenciji povreda, sa 16, 17 ili 18 godina. Kada nešto počne da boli, često je kasno. Ja sam već na vrhuncu karijere već osjećala tegobe koje su bile uvod u ono što će kasnije doći – da budem onemogućena skakati na nivou na kojem sam željela. Tako da je po mom mišljenju najvažnije ostati zdrav", poručila je Blanka.