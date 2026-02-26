"Nije sada vrijeme za to": Partizan odbio prijedlog Rasima Ljajića, samo je Predrag Mijatović bio za to

Partizan je odbio prijedlog Rasima Ljajića za održavanja vanredne Skupštine kluba, dok je jedini za to glasao Predrag Mijatović.

Izvor: MN PRESS

Partizan je odbio predlog Rasima Ljajića o tome da se održi vanredna Skupština kluba i u Humskoj smatraju da nije vrijeme za to i da je prioritet teren i dešavanja na samom terenu. Samo je Predrag Mijatović glasao "za", pa je rezultatom 4:1 odbijen.

Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"Na današnjoj sjednici Upravnog odbora FK Partizan razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.

Tokom sjednice razmatran je i prijedlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima. Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi Upravnog odbora ocijenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizaciju tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring

Glasanje je završeno rezultatom 4:1 protiv prijedloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku.

Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu", zaključuje se u saopštenju.