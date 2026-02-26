logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije sada vrijeme za to": Partizan odbio prijedlog Rasima Ljajića, samo je Predrag Mijatović bio za to

"Nije sada vrijeme za to": Partizan odbio prijedlog Rasima Ljajića, samo je Predrag Mijatović bio za to

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan je odbio prijedlog Rasima Ljajića za održavanja vanredne Skupštine kluba, dok je jedini za to glasao Predrag Mijatović.

uprava Partizana odbila prijedlog za održavanja vanredne skupštine Izvor: MN PRESS

Partizan je odbio predlog Rasima Ljajića o tome da se održi vanredna Skupština kluba i u Humskoj smatraju da nije vrijeme za to i da je prioritet teren i dešavanja na samom terenu. Samo je Predrag Mijatović glasao "za", pa je rezultatom 4:1 odbijen.

Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"Na današnjoj sjednici Upravnog odbora FK Partizan razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.

Tokom sjednice razmatran je i prijedlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima. Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi Upravnog odbora ocijenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizaciju tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring

Glasanje je završeno rezultatom 4:1 protiv prijedloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku.

Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu", zaključuje se u saopštenju.

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC