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Partizan vratio nekadašnjeg đaka: Crno-bijeli ne staju sa pojačanjima

Partizan vratio nekadašnjeg đaka: Crno-bijeli ne staju sa pojačanjima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FK Partizan će uskoro ozvaničiti novi transfer.

Milan Aleksić dolazi u FK Partizan Izvor: Richard Lee / Shutterstock Editorial / Profimedia

FK Partizan završio je novo pojačanje za narednu sezonu. U pitanju je nekadašnji igrač crno-bijelih Milan Aleksić koji je već stigao na ljekarske preglede i očekuje se da posao uskoro bude ozvaničen.

Prethodno je beogradski tim objavio dolazak Aleksa Zekovića iz Fejnorda, dok su produženje ugovora potpisali golmani Marko Milošević i Miloš Krunić. Aleksić se praktično vraća "kući" jer je kao mlad igrač nastupao za omladinski tim Partizana.

Srpski vezista stiže kao pozajmljeni igrač engleskog Sanderlenda. Kako saznaje Mozzart Sport, u ugovor je ugrađena otkupna klauzula u visini od 1.200.000 evra, koju će crno-bijeli platiti u tri rate ako Aleksić opravda očekivanja.

Očigledno čelnici Partizana nisu htjeli da im se ponovi greška sa sa Jovanom Miloševićem koji je otišao iz kluba po isteku pozajmice, a u ugovoru nije bilo klauzule o otkupu.

Aleksić je započeo seniorsku karijeru u Radničkom iz Kragujevca odakle je prodat Sanderlendu za rekordnih tri i po miliona evra, ali tamo nije uspio da se nametne, pa će novu šansu potražiti u Partizanu. Aleksić je prošao sve mlađe selekcije u reprezentaciji Srbije i od njega u Humskoj imaju velika očekivanja...

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Tagovi

Milan Aleksić fudbal FK Partizan transferi

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