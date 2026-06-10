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Saša Ilić doveo prvo pojačanje u Partizan: Aleks stigao iz Fejenorda, ugleda se na Inijestu i Nejmara

Saša Ilić doveo prvo pojačanje u Partizan: Aleks stigao iz Fejenorda, ugleda se na Inijestu i Nejmara

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Aleks Zeković novi je fudbaler Partizana i potpisao je trogodišnji ugovor sa klubom

Aleks Zeković novi je fudbaler Partizana Izvor: FK PARTIZAN

Aleks Zeković (19) novi je fudbaler Partizana. Saša Ilić je tako dobio prvo pojačanje od kako je zvanično sjeo na klupu crno-bijelih. Radi se o veznom fudbaleru koji stiže iz mladog tima holandskog Fejenorda.

"Veoma sam srećan što sam postao dio ovako velikog kluba. Moja porodica prati Partizan, utakmice se kod nas kući redovno gledaju i za mene je ovaj trenutak zaista poseban. Dolazim iz prave fudbalske porodice – otac i braća su takođe u fudbalu, on je jednostavno dio mog života od malena" rekao je Zeković za zvanični sajt kluba.

Zeković je rođen u Francuskoj i tamo je prošao kroz omladinske selekcije Šolea i Anžea prije nego što je otišao u mladi pogon Fejenorda. Visok je 185 centimetara, igra u veznom redu, ali može da pokriva više pozicija na terenu. Ugledao se na Andresa Inijestu i Nejmara.

"Andres Inijesta mi je uvijek bio uzor zbog načina na koji čita i razumije igru, dok kod Nejmara posebno volim tehniku, dribling i tu vrstu nepredvidivosti. Volim fudbal u kom ima kreativnosti, direktne igre jedan na jedan i slobode u napadu".

"Čast je što ću sarađivati sa Ilićem"

Već poznaje neke igrače Partizana poput Bogdana Kostića i Mateja Milovanovića. A, jedva čeka da sarađuje sa Sašom Ilićem.

"Čuo sam mnogo o tome kakav je igrač bio Saša Ilić i kakav je trag ostavio u Partizanu. Velika je čast što ću imati priliku da sarađujem sa njim i da učim u ovakvom klubu", dodao je novi fudbaler Partizana i obećao da će dati sve od sebe za Partizan kako bi pomogao ekipi.

Tagovi

FK Partizan fudbal

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