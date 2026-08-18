Musijala: "Znam zašto padam u nesvijest, sad ću vam objasniti"

Džamal Musijala se oglasio nakon što je i drugi put pao u nesvijest na utakmici Bajerna.

Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Desetka" Bajerna Džamal Musijala (23) oglasio se nakon što se u utorak na prijateljskoj utakmici protiv Hajdenhajma srušio na terenu drugi put u samo četiri dana. Objasnio je zabrinutoj javnosti da su padovi na terenu i gubici svijesti posljedica neurološke disfunkcije, koju drži pod kontrolom. Svjestan je da su scene dramatične, ali da ne postoji nikakav veći zdravstveni rizik i da je preuzeo odgovornost da nastavi da se bavi fudbalom i da živi normalno.

Takođe, zamolio je javnost da se ovom temom bavi u krugu svoje porodice i najbližih.

Pročitajte njegovo kompletno saopštenje:

"Hoću da vas umirim, evo šta je razlog"

"Najvažnije i prvo - dobro sam! Posebno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci!", počeo je on.

"Razumijem da su mnogi od vas zabrinuti. Danas želim da vas umirim i objasnim o čemu je riječ: Kod mene su utvrđene kratkotrajni, prolazni gubici svijesti, koji se mogu dobro liječiti i koji su posljedica neurološke disfunkcije. Oni mogu da dovedu do situacija koje su se nedavno dogodile, poput one protiv Lajpciga, kao i sada u Hajdenhajmu".

"Znam da sve to na prvi pogled može da djeluje zastrašujuće, ali za mene je to trenutno dio svakodnevice. U vezi sa tim dobijam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern i ljudi iz mog privatnog okruženja su uvijek uz mene i pružaju mi podršku na ovom putu".

"Važno je da ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik. U bliskoj saradnji i redovnom kontaktu sa stručnjacima, moja lična želja bila je da se suočim sa ovim izazovom i uz odobrenje neurologa, da nastavim da se posvetim onome što mi najviše pomaže u oporavku: da jednostavno živim svoju svakodnevicu i nastavim da se bavim svojom najvećom strašću - fudbalom. Za to sam preuzeo odgovornost. Sveukupno imam veoma dobar osjećaj i na dobrom sam putu".

"Ono što mi na tom putu najviše pomaže jeste da sa svojim timom i uz vašu nevjerovatnu podršku nastavimo da jurimo pobjede i trofeje. Nadam se da me sada možete bolje razumjeti. Istovremeno vas molim za razumijevanje što želim da ova tema i dalje ostane u krugu mojih najbližih, kluba i stručnjaka. Hvala vam puno".

Bonus video:

Pogledajte 00:22 Bajern Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

(MONDO)