Turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen jer je puštao informacije o transferu Džamala Musijale u Galatasaraj koje nisu bile tačne.
Svašta smo viđali u svijetu fudbala, posebno tokom prelaznog roka. Transferi fudbalera koji propadaju, koji se ne dogode, pa čak i oni pogrešni. Ali, niko zbog toga nije završio u zatvoru. Sve do sada, kada je turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen.
Pojavio se i snimak hapšenja i potvrda da je do toga zaista došlo. Zašto? Zato što je najavljivao prelazak Džamala Musijale iz minhenskog Bajerna u Galatasaraj, i to u dva navrata.
Turski novinar uhapšen, kamere sve snimile: Problem nastao jer slagao za transfer fudbalera
Turski klub je odbio te navode oba puta, a poslije toga je Terzi uhapšen ispred svoje kuće. Optužen je za širenje lažnih informacija. Proveo je nekoliko sati u zatvoru poslije toga je pušten na slobodu.
INCROYABLE ! Un journaliste turc a été placé en GARDE À VUE et INTERPELLÉ DEVANT CHEZ LUI après avoir annoncé le transfert de Jamal Musiala à Galatasaray !— Actu Foot (@ActuFoot_)August 10, 2026
Burhan Can Terzi faisait l’objet d’une enquête pour « diffusion publique d’informations trompeuses ».
Il a…
Mnogi smatraju da je ovo bila neka vrsta upozorenja za njega da obrati pažnju na informacije koje pušta u budućnosti.