Turski novinar uhapšen, kamere sve snimile: Problem nastao jer slagao za transfer fudbalera

Turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen jer je puštao informacije o transferu Džamala Musijale u Galatasaraj koje nisu bile tačne.

Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Svašta smo viđali u svijetu fudbala, posebno tokom prelaznog roka. Transferi fudbalera koji propadaju, koji se ne dogode, pa čak i oni pogrešni. Ali, niko zbog toga nije završio u zatvoru. Sve do sada, kada je turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen.

Pojavio se i snimak hapšenja i potvrda da je do toga zaista došlo. Zašto? Zato što je najavljivao prelazak Džamala Musijale iz minhenskog Bajerna u Galatasaraj, i to u dva navrata.

Turski klub je odbio te navode oba puta, a poslije toga je Terzi uhapšen ispred svoje kuće. Optužen je za širenje lažnih informacija. Proveo je nekoliko sati u zatvoru poslije toga je pušten na slobodu.

INCROYABLE ! Un journaliste turc a été placé en GARDE À VUE et INTERPELLÉ DEVANT CHEZ LUI après avoir annoncé le transfert de Jamal Musiala à Galatasaray !



Burhan Can Terzi faisait l’objet d’une enquête pour « diffusion publique d’informations trompeuses ».



Il a… — Actu Foot (@ActuFoot_)August 10, 2026

Mnogi smatraju da je ovo bila neka vrsta upozorenja za njega da obrati pažnju na informacije koje pušta u budućnosti.