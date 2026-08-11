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Turski novinar uhapšen, kamere sve snimile: Problem nastao jer slagao za transfer fudbalera

Turski novinar uhapšen, kamere sve snimile: Problem nastao jer slagao za transfer fudbalera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen jer je puštao informacije o transferu Džamala Musijale u Galatasaraj koje nisu bile tačne.

Turski novinar uhapšen jer je lagao o transferu Džamala Musijale Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Svašta smo viđali u svijetu fudbala, posebno tokom prelaznog roka. Transferi fudbalera koji propadaju, koji se ne dogode, pa čak i oni pogrešni. Ali, niko zbog toga nije završio u zatvoru. Sve do sada, kada je turski novinar Burhan Džan Terzi uhapšen.

Pojavio se i snimak hapšenja i potvrda da je do toga zaista došlo. Zašto? Zato što je najavljivao prelazak Džamala Musijale iz minhenskog Bajerna u Galatasaraj, i to u dva navrata.

Turski klub je odbio te navode oba puta, a poslije toga je Terzi uhapšen ispred svoje kuće. Optužen je za širenje lažnih informacija. Proveo je nekoliko sati u zatvoru poslije toga je pušten na slobodu.

Mnogi smatraju da je ovo bila neka vrsta upozorenja za njega da obrati pažnju na informacije koje pušta u budućnosti.

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Tagovi

Džamal Musijala FK Galatasaraj

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