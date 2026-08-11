"Napravićete grešku ako otjerate Infantina": Đaniju okrenuli leđa svi osim Donalda Trampa

Predsjednik SAD donald Tramp smatra da bi Đani Infantino trebalo da ostane prvi čovjek FIFA.

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Predsjednik FIFA Đani Infantino posljednjih nedjelja nalazi se na udaru ljubitelja fudbala širom svijeta - ima onih koji mu zamjeraju zbog niza kontroverznih odluka koje je donio, ima onih koji tvrde da čini ustupke Amerikancima zbog prijateljstva sa Donaldom Trampom, a ima i onih koji više ne žele da ga gledaju. Možda je odlazak prvog čovjeka FIFA bliži nego što smo očekivali.

Prvo se pobunila UEFA, koja ima moć da vodi ratove protiv Infantina, a zatim su i sa drugih krajeva svijeta stigle slične vijesti. Ipak, ima i onih koji podržavaju Infantina - to je njegov prijatelj Donald Tramp, koji je odlučio da istupi i u javnosti "odbrani" svog saradnika tokom organizacije Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

"FIFA bi napravila užasnu grešku ako bi, iz bilo kog razloga, čak i razmatrala zamjenu predsjednika Đanija Infantina. On je fantastičan, upravo je predvodio najuspješnije Svjetsko prvenstvo, i to ubjedljivo, koje je ikada održano. Ako njega nema, nikada više neće biti tako uspješno niti profitabilno! Hvala na pažnji po ovom pitanju. Predsjednik DJT", napisao je aktuelni američki predsjednik i veliki prijatelj Đanija Infantina, kontroverzni Donald Tramp.

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Smatra Donald Tramp da bi odlazak Đanija Infantina sa mjesta prvog čovjeka FIFA bio loš potez za tu organizaciju, jer ona više ne bi bila ista. Zanimljivo, jer još ne znamo ko su kandidati koji bi mogli da naslijede čovjeka koji je već najavio da će pokušati da se izbori i za četvrti mandat na čelu najvažnije organizacije u svijetu fudbala.

"Ako ode, FIFA neće biti ista", zaključio je Donald Tramp sa svojim karakterističnim samopouzdanjem čak i kad govori o temama koje mu uopšte nisu bliske. Oni koji detaljnije prate javne nastupe aktuelnog američkog predsjednika već znaju šablon po kojem se on obraća - uvijek čvrsto vjerujući da je jedini čovjek na svijetu koji ima ispravno mišljenje.

Švajcarski advokat Đani Infantino na čelu FIFA nalazi se od 2016. godine, kada je na mjestu najmoćnijeg čovjeka svjetskog fudbala naslijedio Sepa Blatera. Prije toga je Infantino godinama radio pri UEFA, na različitim pozicijama. Između ostalog, učestvovao je u kreiranju Evropskog prvenstva sa 24 ekipe, igranja turnira širom Evrope 2021. godine, kao i proširenja Svjetskog prvenstva na 48 timova.