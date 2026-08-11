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"Đokoviću, a da skratimo fudbal na 10 minuta?": Poznati Francuz napao Novaka zbog revolucije

"Đokoviću, a da skratimo fudbal na 10 minuta?": Poznati Francuz napao Novaka zbog revolucije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nekadašnji francuski teniser Žilijen Beneto kritikuje ideju Novaka Đokovića o promjeni pravila u tenisu.

Žilijen Beneto kritikuje ideju Novaka Đokovića Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nedavno je iznio revolucionarnu ideju o promeni teniskih pravila, ali ona nije naišla na odobravanje kod svih koji vole ovaj sport. Srpski teniser istakao je da bi mečevi trebalo da traju kraće, kako bi publika bila fokusiranija na dešavanja, ali... Uvijek ima cinika koji će to okrenuti na svoju stranu i pokušati da ismijavaju prijedloge.

Među njima se ovog puta našao i nekadašnji francuski teniser Žilijen Beneto. On je predloženu promjenu uporedio sa promjenama u fudbalu i biciklizmu, a Đokovićevu ideju pokušao je da dovede do apsurda. Beneto je svojevremeno bio 25. teniser planete i četvrtfinalista Rolan Garosa, pa i njegov glas znači nešto u svijetu sporta.

"Svjestan sam da su ljudima ponekad prvih nekoliko gemova dosadni i da bi im bilo zanimljivo da odmah bude tenzično", napisao je Žilijen Beneto i dodao: "Da li to znači da fudbal treba skratiti na deset minuta? Ili da na Tur d Fransu odmah treba da bude završni uspon od 15 kilometara, bez prethodnih 150? Naravno da ne, jer to ne bi imalo smisla. Teniski mečevi takođe treba da imaju i dramu koja vodi kao završnici. Zar mi stvarno želimo setove od 15 minuta?"

Šta je Novak Đoković predložio?

Ideja koju je Đoković "lansirao" je da se teniski mečevi skrate, da dobijemo kraće gemove i setove, da budu čak i vremenski ograničeni jer publika nema vremena i strpljenja da ih prati. Time bi svjetski tenis ostao bez nekih kultnih mečeva na grend slem turnirima, ali imajući u vidu da više nema "klase" Federera i Nadala, odnosno Novaka Đokovića iz najboljih dana - to možda i nije loša opcija.

"Moje mišljenje je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve", rekao je Đoković.

Prvi se pobunio talentovani brazilski igrač Žoao Fonseka, koji je imao vrlo oštar komentar. Brazilac je istakao da Đoković ovu promjenu predlaže zato što je mator, ali je ubrzo shvatio šta je uradio i počeo da se pravda. Ublažio je svoju izjavu, pokušavajući da ipak pokaže poštovanje prema najboljem svih vremena.

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Novak Đoković Tenis

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