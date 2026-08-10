Ne, Novaku Đokoviću se nije otvorio auto-put: Samo jedini smije na njega u 40. godini

Dok se njegovi upola mlađi rivali Karlos Alkaraz i Janik Siner povlače sa turnira zbog "povredica", Novak Đoković jedini smije da igra u Sinsinatiju. Odmah se tu počelo pričati o tome da mu se zbog toga "otvorio žrijeb", a samo je jedini smio da izađe na njega.
Nakon što je Karlos Alkaraz odustao od mastersa u Sinsinatija, sa ovog čuvenog turnira povukao se i najbolji igrač svijeta Janik Siner. To je još jednom savršena "slika i prilika" današnjeg tenisa u kome oni koji bi trebalo da dominiraju i igraju svaki turnir ne mogu da isprate taj tempo, a jedini preostali član "stare garde" Novak Đoković spreman je da i u 40. godini prekine odmor i dođe u Sjedinjene Američke Države.
Zbog toga su mediji širom svijeta masovno počeli da pišu kako se Novaku Đokoviću "otvorio žrijeb u Sinsinatiju" i da mora da iskoristi neigranje Alkaraza i Sinera kako bi došao do novog mastersa, ali u jednom griješe. Nije se njemu otvorio "auto-put", nego je jedini smio da izađe na njega.
Šta čeka Đokovića u Sinsinatiju?Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia
Osam puta je Đoković igrao finale mastersa u Sinsinatiju i tri puta ga osvajao, a ono što je interesantno je da je baš ovaj masters posljednji koji je stigao u njegovu kolekciju. Nije ga držao u svojim rukama od 2023. godine, kada je pobijedio Karlosa Alkaraza, ali da će biti prvi favorit ovog ljeta - možda je nepotreban pritisak na njega, posebno ako se zna da je poslije Vimbldona odlučio da više vremena provede s porodicom, tako da je prvo bio u Grčkoj, pa Crnoj Gori.
Vidjeli smo da je Đoković počeo da trenira u Portonovom, a u Sinsinatiju će inače biti treći nosilac, iza Saše Zvereva i Feliksa Ože-Alijasima, a na turniru učestvuju još Danil Medvedev, Aleks de Minor, Tejlor Fric, Flavio Koboli, Ben Šelton i drugi.
Inače, Đoković je propustio četiri od pet posljednjih učešća u Sinsinatiju, uključujući posljednje dvije godine. Preskakao je ovaj turnir kako bi svježiji došao na US Open, pa mu ni ovoga puta prioritet neće biti osvajanje trofeja i jurenje nekog novog rekorda o kome su drugi maštali, a ne on. Zapravo, njemu je fokus da "uhvati" formu za Njujork.
Finally Novak is back to the court practice— NovakAnalysis (@NovakAnalysis)August 10, 2026
When the 23, 25 years old youngsters are all "injured" and rest Our 39 years old father is still hard training in the hot and humid weather in
#Djokovic#GOATpic.twitter.com/YEJIUlylTv
Da mu je bitno da četvrti put osvoji Sinsinati, igrao bi i 2024. i 2025. godine, kao i znatno češće u svojim najboljim danima, tako da se radi o još jednom nametnutom rekordu koji su drugi stavili pred Đokovića, a ne on sam.
Kolike su nagrade u Sinsinatiju?
Glavni žrijeb Sinsinatija počinje u četvrtak (13. avgusta) i turnir će trajati sve do 23. avgusta. Dnevne sesije počinju u 17 časova, dok je noćni program od ponoći.
- Ukupan nagradni fond (ATP - muškarci): 9.415.725 $
- Ukupan nagradni fond (WTA - žene): 7.433.076 $
Raspored novca i bodova po kolima:
- Pobednik: 1.151.380 $ - 1.000 bodova
- Finalista: 612.340 $ - 650 bodova
- Polufinale: 340.190 $ - 400 bodova
- Četvrtfinale: 193.645 $ - 200 bodova
- Osmina finala: 105.720 $ - 100 bodova
- Šesnaestina finala: 61.865 $ - 50 bodova
- Drugo kolo: 36.110 $ - 30 bodova
- Prvo kolo: 24.335 $ - 10 bodova
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(MONDO)