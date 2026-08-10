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Ne, Novaku Đokoviću se nije otvorio auto-put: Samo jedini smije na njega u 40. godini

Ne, Novaku Đokoviću se nije otvorio auto-put: Samo jedini smije na njega u 40. godini

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dok se njegovi upola mlađi rivali Karlos Alkaraz i Janik Siner povlače sa turnira zbog "povredica", Novak Đoković jedini smije da igra u Sinsinatiju. Odmah se tu počelo pričati o tome da mu se zbog toga "otvorio žrijeb", a samo je jedini smio da izađe na njega.

Novak djokovic jedini smije da igra sinsinati Izvor: Jason Whitman/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je Karlos Alkaraz odustao od mastersa u Sinsinatija, sa ovog čuvenog turnira povukao se i najbolji igrač svijeta Janik Siner. To je još jednom savršena "slika i prilika" današnjeg tenisa u kome oni koji bi trebalo da dominiraju i igraju svaki turnir ne mogu da isprate taj tempo, a jedini preostali član "stare garde" Novak Đoković spreman je da i u 40. godini prekine odmor i dođe u Sjedinjene Američke Države.

Zbog toga su mediji širom svijeta masovno počeli da pišu kako se Novaku Đokoviću "otvorio žrijeb u Sinsinatiju" i da mora da iskoristi neigranje Alkaraza i Sinera kako bi došao do novog mastersa, ali u jednom griješe. Nije se njemu otvorio "auto-put", nego je jedini smio da izađe na njega.

Šta čeka Đokovića u Sinsinatiju?

Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Osam puta je Đoković igrao finale mastersa u Sinsinatiju i tri puta ga osvajao, a ono što je interesantno je da je baš ovaj masters posljednji koji je stigao u njegovu kolekciju. Nije ga držao u svojim rukama od 2023. godine, kada je pobijedio Karlosa Alkaraza, ali da će biti prvi favorit ovog ljeta - možda je nepotreban pritisak na njega, posebno ako se zna da je poslije Vimbldona odlučio da više vremena provede s porodicom, tako da je prvo bio u Grčkoj, pa Crnoj Gori.

Vidjeli smo da je Đoković počeo da trenira u Portonovom, a u Sinsinatiju će inače biti treći nosilac, iza Saše Zvereva i Feliksa Ože-Alijasima, a na turniru učestvuju još Danil Medvedev, Aleks de Minor, Tejlor Fric, Flavio Koboli, Ben Šelton i drugi.

Inače, Đoković je propustio četiri od pet posljednjih učešća u Sinsinatiju, uključujući posljednje dvije godine. Preskakao je ovaj turnir kako bi svježiji došao na US Open, pa mu ni ovoga puta prioritet neće biti osvajanje trofeja i jurenje nekog novog rekorda o kome su drugi maštali, a ne on. Zapravo, njemu je fokus da "uhvati" formu za Njujork.


Da mu je bitno da četvrti put osvoji Sinsinati, igrao bi i 2024. i 2025. godine, kao i znatno češće u svojim najboljim danima, tako da se radi o još jednom nametnutom rekordu koji su drugi stavili pred Đokovića, a ne on sam.

Kolike su nagrade u Sinsinatiju?

Glavni žrijeb Sinsinatija počinje u četvrtak (13. avgusta) i turnir će trajati sve do 23. avgusta. Dnevne sesije počinju u 17 časova, dok je noćni program od ponoći.

  • Ukupan nagradni fond (ATP - muškarci): 9.415.725 $
  • Ukupan nagradni fond (WTA - žene): 7.433.076 $

Raspored novca i bodova po kolima:

  • Pobednik: 1.151.380 $ - 1.000 bodova
  • Finalista: 612.340 $ - 650 bodova
  • Polufinale: 340.190 $ - 400 bodova
  • Četvrtfinale: 193.645 $ - 200 bodova
  • Osmina finala: 105.720 $ - 100 bodova
  • Šesnaestina finala: 61.865 $ - 50 bodova
  • Drugo kolo: 36.110 $ - 30 bodova
  • Prvo kolo: 24.335 $ - 10 bodova

BONUS VIDEO:

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00:19
Novakov tim čestitao Sinerovom timu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Novak Đoković

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