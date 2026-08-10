Dino Rađa: "Nikola Jokić je genije, ali nikad neće biti u mojih top 5"

Legendarni Dino Rađa objašnjava zašto Nikola Jokić nije među njegovih pet najboljih košarkaša svih vremena s ovih prostora, odnosno iz Evrope.

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Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa poznat je po tome da uvek govori "bez dlake na jeziku" i da se ne boji da izrekne i stav zbog koga će, u najmanju ruku, izazvati podjele u sportu ili društvu. Takvih pitanja je na ovim prostorima mnogo, a ono oko kog se polemika često vodi je - ko je najveći košarkaš sa prostora bivše Jugoslavije?

Znamo da će mnogi stariji ljubitelji košarke spomenuti Dragana Kićanovića, biće onih koji će istaći Dražena Petrovića, pa se tu dolazi i do Vlade Divca, Tonija Kukoča, a nemali broj je onih koji će sada pričati o Luki Dončiću i Nikoli Jokiću. Njih dvojica već godinama dominiraju NBA ligom, kako nikada niko nije sa ovih prostora, međutim kako objašnjava Dino Rađa - ne može ipak Jokića da stavi u "ovo društvo".

"To su tako nezahvalne stvari. To je kao da poredimo kruške i jabuke", rekao je Dino Rađa prije nekoliko godina kada je upitan ko je najbolji Evropljanin svih vremena: "Mali je izvanredan, dečko je rođen s retkim talentom, ali kako mogu da kažem da je bolji od Tonija Kukoča ili Arvidasa Sabonisa?".

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"Nikola Jokić je genije, košarku vidi četiri koraka unaprijed, savršeno maskira neke svoje nedostatke, ali pri tome mu pomaže i današnja košarka koja puno više štiti napadača nego što je to bilo nekad".

Zašto Jokić nije u najboljih pet Dina Rađe?

"Uživam da ga gledam jer ima potez koji se ne može naučiti na treningu. S tim je rođen, to je genetski i zato je toliko dobar. Ima ono nešto što je imao Ronaldinjo u fudbalu ili što Đoković ima u tenisu. S tim se jednostavno rodiš", rekao je Dino Rađa koji je pri nabrajanju pet najboljih evropskih košarkaša ostao pri svom stavu - za Jokića tu nema mjesta.

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Prosto, Dino Rađa priznaje da mu je košarka koja se igrala u njegovo vrijeme ostala "urezana" u srcu, tako da ne može tek tako da na listu uvrsti nekog od novijih generacija.

"Ja sam stara škola i uvijek ću na to pitanje dati isti odgovor: Zdovc, Dražen, Toni, Divac i ja. Ali kako među najbolje ne staviti i Jokića, Sabonisa, Gasola, Novickog, Dončića...? Jednostavno nije fer", svjestan je Rađa koliko je ovo pitanje teško za odgovoriti.

"Može biti najveći ikada"

Vidi opis Dino Rađa: "Nikola Jokić je genije, ali nikad neće biti u mojih top 5" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dvije godine pre nego što će Jokića staviti "u drugu petorku" najboljih Evropljana svih vremena, Dino Rađa je ocijenio da bi "Džoker" mogao da bude najveći svih vremena.

"Apsolutno zasluženo je osvojio MVP titulu", rekao je Rađa posle prvog priznanja iz 2021. godine: "Iza Nikole je nevjerovatna sezona. Riječ je o unikatnom talentu koji košarku vidi sasvim drugačije. Momak ima nevjerovatnu košarkašku inteligenciju i to se jako rijetko viđa. Dončić i on imaju strašan košarkaški IQ, a s tim se rađaš, to se ne može naučiti. Igrači, koliko god trenirali, mogu podići neke segmente svoje igre isključivo na temelju fanatizma i rada na sebi, ali ono što ova dvojica imaju, s tim se rađaš. Odigrao je sezonu bez mrlje i od srca mu čestitam", izjavio je Rađa za Indeks.

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"Mislim da može da bude najbolji Evropljanin ikada, ali sve zavisi od njega. Nikola još samo da popravi fizikalije i mislim da može dominirati sljedećih deset godina bez problema. Pitanje je samo hoće li se zadovoljiti s ovim što je ostvario, s novcem koji je zaradio ili će ga terati glad za uspjesima dalje. Recimo kao Dražena. Dogodi li se ovo drugo, ne vidim ko bi ga mogao zaustaviti. Ipak, moram reći da je nezahvalno i glupo upoređivati velikane iz različitih epoha. Svaka generacija dala je svoje idole i jako je teško, a po meni i bespotrebno raspravljati ko je najbolji ikad. Košarka se u posljednjih 20, 30 godina puno promijenila. Napad je postao prioritetan u odnosu na odbranu i samim tim različiti profili igrača dobili su na važnosti. Kad bi se našli u duelu Jokić i Sabonis, Arvidas bi ga fizički pojeo, dok Nikola ima lakoću koju Litvanac nije imao. To je tema za široku diskusiju i svatko ko će u njoj učestvovati imaće argumente koji piju vodu. Sve je stvar afiniteta", poručio je Rađa prije dvije godine.

Šta kaže Kukoč? NI za njega Jokić nije najveći...

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"Jokić nije atleta, ne trči brzo kao američki igrači sa koledža, ali ima nevjerovatnu osobinu da uvede utakmicu u ritam koji njemu odgovara. Pogađa, asistira, hvata lopte, sve u nekom svom 'modu'. Kada uvede utakmicu u ritam koji njemu odgovara, onda može da radi šta hoće", rekao je prije dvije godine za "Sportski žurnal" Toni Kukoč.

Kukoč je bio još konkretniji od Dine Rađe i tvrdi da Jokić nije najbolji igrač sa ovih prostora u NBA ligi i za to ima interesantno viđenje.

"Možda će biti, ali još nije. Jokić i pored statistike nije na poziciji centra na nivou Divca i Rađe. Divac je prije 30 godina iznenadio Ameriku kako vodi loptu sa svojom visinom, Rađa kako je mogao da uhvati loptu pod košem i stigne na drugu stranu da poentira. Ko se sjeća Sabonisa zna kako je on dominirao kao centar... Šteta što su ga Ahilove tetive toliko mučile. Jokić je mnogo napredovao i može još mnogo da unaprijedi igru", dodao je Toni Kukoč.