Šta ovo radi Denver u prelaznom roku? Jokića okružio evroligašima i najvećim Divčevim promašajem

Nikola Jokić dobio je za sada petoricu novih saigrača u Denveru i teško je pretpostaviti da bi iko od njih mogao da mu pomogne da opet napadne titulu. Veliki problemi u Koloradu.

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Nikola Jokić dobio je do sada petoricu novih saigrača u Denver Nagetsima za novu sezonu. Među njima su dvojica evroligaških igrača, krilo Alfa Dijalo (29) iz Monaka i bek Loni Voker (27) iz Makabija, a tu je i nekadašnji Divčev drugi "pik" sa NBA drafta 2018, Marvin Begli (27).

Izuzev toga što je greškom Vlada Divca odabran ispred Luke Dončića, on nije uspio da se izbori na drugi način za košarkaško ime u NBA, gdje je igrao uz Sakramento i za Detroit, Vašington, Memfis i Dalas. Da li će to uspjeti u 28. godini u Denveru?

U iščekivanju pravih pojačanja za Nagetse, ako ih uopšte bude, potpisao je i ruki Trevon Brazil (23), krilni centar koji je u julu igrao na Ljetnoj ligi za Denver u Las Vegasu. On je pretprošlog mjeseca stigao u NBA kao 35. "pik" poslije pet godina na koledžu - jednu sezonu je proveo na Misuriju, a četiri na Arkanzasu, sa kojeg je i izašao na draft.

Uz Brazila, u Denver je stigao još jedan debitant krilni centar, Brajs Hopkins (23), koga su Nagetsi odabrali sa 49. pozicije. Prošle sezone igrao je kod legendarnog Rika Pitina na Sent Džounsu, a prethodno je igrao za koledže Kentaki i Providens.

Na današnji dan, to su sva pojačanja Denver Nagetsa, od kojih se očekivalo da "stegnu kaiš" zbog problema sa porezom na luksuz i potencijalno ogromnom kaznom. Ipak, poslije razočaravajućeg nastupa u prošlom plej-ofu i eliminacije već u prvoj rundi protiv Minesote, postavlja se pitanje da li će Jokić i čitav Denver uopšte biti u stanju da napreduju u trenutnom sastavu?

Ko je otišao?

Denvert su ovog ljeta napustila četvorica igrača - bek Tim Hardavej Džunior (34) potpisao je jednogodišnji ugovor sa Majamijem na 6,5 miliona dolara, centar Jonas Valančunas (34) ostvario je želju da se vrati u Evropu i opet zaigra za Žalgiris, rezervni plejmejker Džejlen Piket (26) otišao je u Los Anđeles Kliperse na "dvosmjerni" ugovor, a nezapaženi krilni centar Dejvid Rodi (25) otišao je u Evropu i igraće za Hapoel Jerusalim pod vođstvom Saše Obradovića

Teret oko vrata - ugovor Pejtona Votsona

Krilni košarkaš Denvera Pejton Votson (23) bio je prošle sezone starter Nagetsa u čak 40 utakmica, prosječno je postizao 14,6 poena, ali je trenutno igrač bez ugovora.

Denver svakodnevno pregovara sa drugim timovima o njemu i pominju se Milvoki, Klivlend i Klipersi kao potencijalne ekipe sa kojima bi Nagetsi mogli da naprave "dil" i da nađu bilo kakvo finansijski isplativo rješenje. Njegov ugovor koji čeka da bude obnovljen je i najveći teret oko vrata Nagetsa i prošle noći je postao još veći, jer dolaskom Lonija Vokera na ugovor od 3,3 miliona, Denver dodatno ušao u zonu plaćanja poreza na luksuz i prema trenutnoj proceni, moraće da izdvoji 85,1 milion dolara za to.

Veoma komplikovano ljeto za tim iz Kolorada, koje Jokić provodi odmarajući u rodnom Somboru i igrajući za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.