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Borac m:tel i Spačva remizirali u Boriku

Borac m:tel i Spačva remizirali u Boriku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nije bilo pobjednika u ovom kontrolnom duelu.

Rukomet Borac Spačva 25:25 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca m:tel remizirali su u dvorani Borik sa ekipom Bjelin Spačva iz Vinkovaca rezultatom 25:25.

U veoma tvrdoj utakmici, prvi strijelac našeg tima bio je Miloš Nježić sa šest pogodaka, dok su Danilo Tubin i Slaven Pejanović postigli po tri. Petorica rukometaša su po dva puta zatresla mrežu hrvatskog tima (Arsenije Bubić, Stanko Stanković, Armin Bulić, Vlado Draganić i Vladimir Vranješ), dok su po jednu “recku” uknjižili Kosta Stevandić, Novak Petrović i Milenko Rožić.

U ekipi Spačve, najistaknutiji je bio Fran Zovak sa šest golova, dok je dva manje postigao Danijel Hideg.

BORAC M:TEL: Grahovac, Momić, Branković, Ivanović, Miletić, Tubin 3, Trivunović, Stevandić 1, Bubić 2, Pejanović 3, Nježić 6, Knežević, Stanković 2, No. Petrović 1, Bulić 2, Draganić 2, Rožić 1, Vranješ 2. Trener: Mirko Mikić.

BJELIN SPAČVA: M. Perić, Zovak 6, Parat 1, Momčilović 1, Vidović, Vignjević 2, J. Perić, Lasić 3, Segat, Matanović 2, Kuže 3, Vuković 1, Veselinović 1, Hideg 4, Jerkan 1. Trener: Slaviša Ignjić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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