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Poraz Borca u Pančevu, slijedi duel sa Metaloplastikom

Poraz Borca u Pančevu, slijedi duel sa Metaloplastikom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Nakon pobjede protiv Šamota rukometaši Borca upisali poraz u drugoj provjeri pred početak szeone.

Rk Borac poražen od Dinama iz Pančeva u prijateljskoj Izvor: RK Borac

Rukometaši Borca poraženi su u drugom pripremnom meču na turneji po Srbiji od ekipe Dinama u Pančevu rezultatom 37:28.

Trener Mirko Mikić je na ovom susretu pružio priliku svim rukometašima, kako bi se provjerile sve raspoložive snage u ovoj fazi priprema.
U redovima Borca najefikasniji je bio Slaven Pejanović sa sedam postignutih golova, dok su Nikša Trivunović i Miloš Nježić dodali po šest.

Nakon meča, lijevo krilo crveno-plavih Slaven Pejanović iznio je svoje utiske.

„Nažalost, upisali smo poraz u drugom kontrolnom meču u Srbiji, na kraju možda i sa prevelikom razlikom. Trener Mikić je pružio šansu mlađim momcima, kao i igračima koji su tek došli, ali to ne smije biti opravdanje jer smo sigurno mogli i morali bolje. Već sutra nas čeka treća utakmica protiv Metaloplastike u Šapcu i vjerujem da ćemo popraviti utisak. Ovaj duel nam je poslužio kao odličan pokazatelj na kojim segmentima igre moramo dodatno raditi kako bismo se maksimalno spremili za prvenstvo i evropske izazove”, rekao je Pejanović.

Banjalučani nastavljaju pripremnu turneju već sutra, kada u Šapcu igraju protiv ekipe Metaloplastike.

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RK Borac Rukomet

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