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Saša Nikitović poslije pobjede nad Zvezdom: "Ljudi, okrene se ćurak za 15 dana"

Saša Nikitović poslije pobjede nad Zvezdom: "Ljudi, okrene se ćurak za 15 dana"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon pobjede nad Zvezdom, Saša Nikitović naglašava važnost fokusiranja na buduće utakmice i ne dozvoljava euforiju među igračima.

Trener FMP-a Saša Nikitović o pobjedi protiv Crvene zvezde Izvor: Youtube/ KK FMP Beograd /screenshot

FMP je uspio da pobijedi Crvenu zvezdu na otvaranju ABA lige, prvi put poslije 15 godina i 44 uzastopna poraza. U dramatičnoj završnici, FMP je slavio 90:89, nakon što su "panteri" posljednjih šest sekundi sakrili loptu od Nvore, Monekea, Izundua, Džounsa i Kartera, zbog čega je trener domaćeg tima Saša Nikitović imao razloga za zadovoljstvo, ali ističe da je sezona tek počela i da ne treba previše slaviti.

"Izuzetno velika pobjeda za nas, dupla pobjeda, kada pobijedite favorizovane ekipe u prvenstvu - u borbi za neke slabije pozicije u prvenstvu imate zalihu za neke eventualne kikseve. Velika pobjeda za nas, ali ovo je tek početak, daleko je kraj. Ako ne nastavimo sa ovakvim igrama, onda ništa - šta da pričamo da smo jednom pobijedili Zvezdu i to je to? Čestitam svima, ali na početku se pobjede ne prebrojavaju, da ne kažem neki drugi izraz", rekao je Nikitović.

"Imao sam i većih pobjeda"

Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES

Na pitanje da li je ovo najveća pobjeda za njega, Nikitović odgovara:

"Nije najveća, velika jeste, ali prošle sezone smo pobijedili Partizan u polufinalu Superlige. Nije najveća, bilo je većih, osvajanja titula. Velika je, ali nije najveća", naglasio je on.

Istakao je da ima osam novih igrača i da pred utakmicu sa Zvezdom nije ni znao šta da očekuje, pošto je tek potrebno da vidi kako će se ekipa uklopiti:

"Treba dobiti Krku na strani, Široki kod kuće, to su naši targeti i ne treba da razmišljamo puno o njoj. Velika, ali za posao koji radimo ovde - idemo dalje", rekao je on.

"Okrene se ćurak"

Saša Nikitović ima veliko iskustvo i zbog toga ne dozvoljava svojim igračima da "polete" poslije jedne dobre utakmice.

"Trudiću se da im ovu pobjedu istisnem iz glave, ako živimo u odnosu na tu pobjedu - mi smo gotovi. Ja mogu da dobijem otkaz za 15 dana, to je sve od srijede do subote, svjestan sam toga - i toga moraju da budu svjesni igrači. Lako se okrene ćurak na drugu stranu, nije ovo olakšavajuća stvar", rekao je Nikitović.

Šta kaže statistika FMP - Zvezda?

  • FMP: Rebrača 5 (7 sk), Belić 4, Raš 26, Radović, Nil 27 (8 sk, 6 as), Grojić, Popović, Gašić 13 (13 sk), Kovačević 2, Stanojević 6, Rebić 7, Livadić.
  • Crvena zvezda: Džouns 19 (7 as), Miljenović 2, Batler 13, Davidovac 2 (6 sk), Karter 7, Izundu 9, Đurišić 6, Boldvin, Medarević 6, Nvora 11, Kramer 7 (6 sk), Moneke 7 (8 sk).

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Tagovi

FMP KK Crvena zvezda ABA liga košarka treneri Saša Nikitović

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