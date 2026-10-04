FMP je pobijedio Crvenu zvezdu u drugom kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je poražena u drugom kolu ABA lige, nakon što je FMP slavio 90:89 u Železniku. Gosti su tokom čitavog meča imali kontrolu na domaćem terenu, pa iako je završnica bila neizvjesna, ipak smo vidjeli senzaciju u ranoj fazi takmičenja. Ujedno, FMP je pobedio Crvenu zvezdu poslije 15 godina, odnosno nakon čak 44 uzastopna poraza!

Najbolji u domaćem timu bio je Nil sa 27 poena, osam skokova i šest asistencija, pratio ga je Raš sa 26 poena, dok je centar Nikola Gašić bio sjajan sa 13 poena i isto toliko skokova. Na drugoj strani, Kris Džouns je imao 19 poena i sedam asistencija, Džared Batler 13, dok je Džordan Nvora postigao 11.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije dobro počela, a nije dobro igrala ni u nastavku meča. Sve vrijeme je tim Ibona Navara jurio zaostatak, ali odmorni FMP nije poklekao. Kombinovao je Španac, rotirao tokom čitavog meča igrače i na kraju nije uspio da pronađe idealan tim koji bi stao na put ekipi iz Železnika.

U ovom meču je više nego jasno da se Crvena zvezda i dalje traži i da tim nije "kliknuo", ali je isto tako jasno da trener Saša Nikitović radi sjajan posao sa timom iz Železnika, kao i prethodnih sezona.

Vidi opis FMP šokirao Zvezdu: "Panteri" savladali crveno-bijele nakon 44 uzastopna poraza! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

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