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Ibon Navaro najavio promjene u Crvenoj zvezdi na početku ABA lige

Ibon Navaro najavio promjene u Crvenoj zvezdi na početku ABA lige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španac Ibon Navaro najavio je utakmicu sa FMP-om u 1. kolu regionalne ABA lige.

Ibon navaro pred fmp debituje medarevic Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde startuju sezonu u ABA ligi gostovanjem FMP-u u Železniku. Meč je na programu u nedjelju od 18 časova, a očekivanja pred debi u regionalnom takmičenju iznio je trener crveno-bijelih Ibon Navaro.

Španac je na treningu mogao da računa na sve igrače osim Džonatana Motlija koji je na pauzi zbog povrede zadnje lože. U tim su se vratili Đurišić, Davidovac i Boldvin, a protiv FMP-a će svoj prvi zvanični nastup u crveno-bijelom dresu imati Vojin Medarević.  

"Znamo da je u pitanju veoma neugodan tim, posebno na svom parketu i kada igra kod kuće. Imaju iskusnih igrača koji će sigurno pronaći dodatnu motivaciju za ovakvu utakmicu. Sa druge strane, mi ćemo pokušati da uvedemo neke igrače u ritam i da kao što smo i rekli budemo iz utakmice u utakmicu bolji", rekao je Ibon Navaro.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ognjen Dobrić je takođe iznio očekivanja pred duel u Železniku, a pristup ne bi trebalo da bude ništa drugačiji od onog sa Efesom u četvrtak.

"Znamo da nas očekuje nezgodna utakmica, FMP će biti motivisan, start je sezone, uvijek igraju agresivno i sa mnogo energije. Na nama je da odigramo dobru utakmicu, i napredujemo korak po korak, iz meča u meč", jasan je kapiten Zvezde.

Podsjetimo, format takmičenja je isti kao prošle sezone i timovi su podijeljeni u dvije grupe. U grupi A igraju Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki i debitant Slovan iz Bratislave.

U grupi B su Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

BONUS VIDEO:

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00:28
Kosarkasi Zvezde slave prvenac u Evroligi sa navijacima
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

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Ibon Navaro KK Crvena zvezda

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