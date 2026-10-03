Crvena zvezda će na startu ABA lige biti bez pomoći centra Džonatana Motlija, ali su se u sastav vratili Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Počinje ABA liga, a Crvena zvezda je pred meč sa FMP-om u nedjelju i start sezone u regionalnom takmičenju objavila kakvo je zdravstveno stanje košarkaša. Potvrđeno je da se centar Džonatan Motli povrijedio i da će zbog povrede mišića prednje lože odsustvovati sa terena neko vrijeme.

Takođe je naglašeno da je tim pojačan i da su Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin koji su nedostajali sada ponovo u trenažnom procesu. Vidjećemo da li će biti u timu za FMP.

Saopštenje Crvene zvezde

Vidi opis Crvena zvezda izdala saopštenje: "Džonatan Motli je povrijeđen, trojica su se oporavila" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda Meridianbet utvrdio je da je naš centar Džonatan Motli povrijedio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče. Ovakva povreda zahtijeva mirovanje i dalje liječenje, a ljekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mjere, u rehabilitaciji i oporavku našeg centra. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o povratku na teren Džonatana Motlija.

Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

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