Crvena zvezda će na startu ABA lige biti bez pomoći centra Džonatana Motlija, ali su se u sastav vratili Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin.
Počinje ABA liga, a Crvena zvezda je pred meč sa FMP-om u nedjelju i start sezone u regionalnom takmičenju objavila kakvo je zdravstveno stanje košarkaša. Potvrđeno je da se centar Džonatan Motli povrijedio i da će zbog povrede mišića prednje lože odsustvovati sa terena neko vrijeme.
Takođe je naglašeno da je tim pojačan i da su Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin koji su nedostajali sada ponovo u trenažnom procesu. Vidjećemo da li će biti u timu za FMP.
Saopštenje Crvene zvezde
Crvena zvezda izdala saopštenje: "Džonatan Motli je povrijeđen, trojica su se oporavila"
"Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda Meridianbet utvrdio je da je naš centar Džonatan Motli povrijedio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče. Ovakva povreda zahtijeva mirovanje i dalje liječenje, a ljekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mjere, u rehabilitaciji i oporavku našeg centra. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o povratku na teren Džonatana Motlija.
Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.
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