logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda izdala saopštenje: "Džonatan Motli je povrijeđen, trojica su se oporavila"

Crvena zvezda izdala saopštenje: "Džonatan Motli je povrijeđen, trojica su se oporavila"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda će na startu ABA lige biti bez pomoći centra Džonatana Motlija, ali su se u sastav vratili Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin.

KK Crvena zvezda povrede saopštenje Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Počinje ABA liga, a Crvena zvezda je pred meč sa FMP-om u nedjelju i start sezone u regionalnom takmičenju objavila kakvo je zdravstveno stanje košarkaša. Potvrđeno je da se centar Džonatan Motli povrijedio i da će zbog povrede mišića prednje lože odsustvovati sa terena neko vrijeme.

Takođe je naglašeno da je tim pojačan i da su Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin koji su nedostajali sada ponovo u trenažnom procesu. Vidjećemo da li će biti u timu za FMP.

Saopštenje Crvene zvezde

"Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda Meridianbet utvrdio je da je naš centar Džonatan Motli povrijedio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče. Ovakva povreda zahtijeva mirovanje i dalje liječenje, a ljekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mjere, u rehabilitaciji i oporavku našeg centra. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o povratku na teren Džonatana Motlija.

Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC