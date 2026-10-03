Furiozni Zverev zakazao okršaj sa Đokovićem: Nijemac i Srbin 15. put oči u oči

Drugi teniser svijeta Aleksandar Zverev rutinski se plasirao u četvrtfinale u Pekingu.

Izvor: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Gledaćemo teniski klasik u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Njemački teniser Aleksandar Zverev rutinski je savladao Kineza Junčeng Šanga sa 6:0, 6:3, i tako zakazao okršaj sa Novakom Đokovićem. To će biti njihov 15. duel i srpski as nije mogao da dobije teži put ka rekordnoj sedmoj tituli.

Zverev je u sjajnoj formi nakon osvojene dvije grend slem titule, ali Novaku ostaje da igra najbolje što može u ovom momentu i nada se njegovom lošem danu. U svakom slučaju, on je i bio pobjednik njihovog posljednjeg meča, kada je prošle godine slavio u četvrtfinalu Rolan Garosa poslije borbe u četiri seta. Međutim, to više nije isti Aleksandar Zverev. U međuvremenu je osvojio dvije velike titule i samopouzdanja mu ne manjka.

Što se tiče meča, Nijemac je rutinski odradio posao za manje od sat vremena. U prvom setu je napravio tri brejka i dobio ga sa nulom, dok je u drugom jedan bio dovoljan. Bio je ovo lakši trening za Zvereva koji i nije dobio baš pripremu kakvu je želio za okršaj sa Novakom.

Ne sastaju se Đoković i Zverev tako često, ovo će biti njihov peti duel u posljednjih pet godina, a trenutni skor je 9-5 za Srbina. Meč između osvajača 24 grend slem titule i dvostrukog šampiona na programu je u nedjelju od 13 časova.

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