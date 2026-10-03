Novak Đoković kao furija sa 39 godina: Izjednačio vječni rekord Konorsa i Federera

Srpski teniser Novak Đoković ostvario je istorijsko dostignuće u Pekingu.

Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja da piše istoriju. Plasmanom u četvrtfinale Pekinga izjednačio je rekord Rafaela Nadala po broju uzastopnih pobjeda na jednom turniru, ali to nije jedino dostignuće koje je ostvario u prestonici Kine.

Srpski as je stigao i legendarnog Džimija Konorsa i nekada velikog rivala Rodžera Federera. O čemu se radi? Srpski as je stigao do trećeg četvrtfinala u sezoni, po 21. put u karijeri.

To mu je prvi put pošlo za rukom 2006. godine i od tada traje njegov niz. Samo su Konors i Federer to uspjeli toliko puta, a sljedeći najviše rangirani na listi svih vremena su Rafael Nadal i Rišar Gaske, obojica sa po 19.

Kako je stigao do ovog podviga?

Đoković je svoje prvo četvrtfinale u sezoni 2026. odigrao na Australijan Openu, gdje je stigao do finala, ali ga je Karlos Alkaraz spriječio da osvoji svoju 25. grend slem titulu.

Do drugog četvrtfinala u sezoni stigao je na Vimbldonu, gdje je u maratonskom meču od pet setova savladao Feliksa Ože-Alijasima, prije nego što je u polufinalu izgubio od Janika Sinera. Potom je poražen u prvom kolu Sinsinatija i US Opena, da bi se u Pekingu konačno vratio u pobjednički ritam. Pobijedio je protiv Nuna Boržesa i Bua i uspio da stigne do novog rekorda.

Đoković želi na Završni turnir

Srpski as je iznenadio objavom da želi da igra na Završnom turniru, gdje ga nije bilo dvije godine. Ipak, moraće tek da se izbori za svoje mjesto među osmoricom najboljih.

"U ovom momentu se nisam kvalifikovao za Torino. Volio bih da igram ove sezone ako se kvalifikujem", jasan je Đoković.

Novak je trenutno na 11. mjestu u trci za Torino i ima 2.430 bodova, a osmi na listi je Danil Medvedev sa 3.120 bodova. Međutim, ne zavisi sve samo od njega, pošto još nekoliko tenisera imaju šanse da se plasiraju u Torino. Ako bi Novak imao zapažen rezultat u Parizu, to bi ga dodatno približilo cilju.

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