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Đoković stigao Nadala, ali nije oborio rekord: Ispred njega je samo legendarna Novosađanka

Đoković stigao Nadala, ali nije oborio rekord: Ispred njega je samo legendarna Novosađanka

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je ostvario 31. uzastopnu pobjedu u Pekingu, stigao je Rafu Nadala i sada je ispred njega samo Monika Seleš.

Novak Đoković 31 pobjeda u nizu Monika Seleš ima 33 Izvor: Rob Prange / Shutterstock Editorial /Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nastavio je da niže pobjede na turniru u Pekingu. Upisao je 31. uzastopni trijumf na tom takmičenju i nastavio neverovatan niz. Tako je stigao svog ljutog rivala i prijatelja Rafu Nadala i izjednačio skor na 31-0. Toliko je Španac imao na Rolan Garosu.

Ali, nisu samo njih dvojica na samom vrhu. Ispred njih je legendarna jugoslovenska teniserka Monika Seleš. Ona je imala nevjerovatan niz od 33 pobjede na Australijan openu. Osvojila je tri uzastopne titule u Melburnu (1991, 1992. i 1993. godine). Onda je 30. aprila 1993. godine izbodena na turniru u Hamburgu i dugo joj je trebalo da se vrati na teren. Propustila je naredna dva turnira u Australiji i vratila se 1996. godine i tamo ponovo pobijedila.

Nije igrala naredne dvije sezone, vratila se 1999. godine i tada je u polufinalu izgubila od Martine Hingis (Švajcarska) koja je zaustavila njen nevjerovatan niz. Doduše, tada je nastupala pod zastavom Amerike.

Kako Đoković može da je prestigne?

Novak se bori za sedmu titulu u Pekingu, ako je osvoji biće na vrhu i ostaviće legendarnu Moniku iza sebe. Ali, prije toga bi mogao da ima najteži mogući zadatak pošto bi mogao da igra protiv Saše Zvereva u četvrtfinalu.

Mučio se srpski as i protiv Boržeša i protiv Bua, imao je dosta zdravstvenih problema, tražio ljekarsku pomoć. Ako Nijemac ne dozvoli senzaciju u subotu protiv Šanga, gledaćemo derbi njih dvojice u nedjelju. A, ukoliko sruši Sašu, mogao bi na Medvedeva ili Menšika u polufinalu... Dakle, čekaju Novaka veliki izazovi na putu ka tituli.

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Tagovi

Novak Đoković Monika Seleš Tenis

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